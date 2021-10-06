الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

الإعلام والشرطة المجتمعية تحصد جائزتين بمهرجان الاردن للإعلام العربي

الغذاء والدواء: نسعى لتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المبيضين

نتائج طلبات الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى- رابط

التربية لـ الوكيل : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

الامن العام : العثور على جثة ستيني في الكرك

السفير الأمريكي : تواقون لدعم التقدم المجتمعي في الزرقاء

إعطاء 18 ألف جرعة لقاح خلال يوم في الأردن

سعر بيتكوين يصل إلى 54.9 ألف دولار

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 4.2% في الاردن

الأربعاء، 06-10-2021 09:28 م

خطوات استخدام لوحة المفاتيح مع بلاي ستيشن 5

2019_2_6_10_36_7_997


الوكيل الإخباري - تسمح لك أجهزة بلاي ستيشن 5 بإستخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع نظامها، وذلك من أجل التحكم في بعض التطبيقات.

اضافة اعلان


كما تدعم بعض الألعاب التحكم فيها باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة، لذلك تستطيع استخدامهم معها دون شراء أي قطع خارجية.


ولكن لا تدعم غالبية الألعاب المتاحة لأجهزة بلاي ستيشن 5 استخدام لوحة المفاتيح والفأرة، وتحتاج لشراء قطعة تحكم خارجية من أجل استخدامها معهم.

 

تستطيع استخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع الأجهزة عبر توصيلها باستخدام وصلات USB الخاصة بها، كما تستطيع استخدامها عبر البلوتوث.


ويمكنك ربط لوحة المفاتيح والفأرة مع أجهزة بلاي ستيشن 5 عبر اتباع الخطوات التالية: 

 

1 - اضغط على علامة الترس لتتمكن من الوصول إلى إعدادات الجهاز.
2- وتجد هذه العلامة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة. 
3- وتوجه بعد ذلك إلى قائمة الإكسسوارات، وبعد ذلك توجه إلى قسم الأجهزة العامة واختر طرفيات البلوتوث.
4- وبعد ذلك ضع لوحة التحكم والفأرة في وضع الإتصال، ومن ثم ابحث عنهم عبر الجهاز، وقم بتأكيد الاقتران.

5- وتستطيع بعد ذلك التوجه إلى قسم لوحة المفاتيح والفأرة عبر الإعدادات، والتعديل على اختياراتهم والتحكم فيها بشكل كامل.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة







 




 

 


 

إقرأ ايضا
9949f7ed-a220-4c80-aeaf-63f23dc449c3_16x9_600x338

خطوات إغلاق خاصية ProMotion في آيفون 13 برو

1520138804293

إنستغرام تتخلى عن علامة IGTV التجارية

facebook-gaming-e1603822070896

يمكن لجميع صناع ألعاب فيسبوك البث المشترك الآن

146-024513-apple-acquires-more-than-20-companies_700x400

آبل لديها طموحات لإنشاء إرث دائم في مجال الرعاية الصحية

مفتاح الامان FIDO U2F Security key

Yubico لديها مفتاح أمان يغنيك عن كلمة المرور

تليجرام

تليجرام يواجه مشكلة لسبب آخر ويتهكم على المنافسين

أخبار متعلقة
PS5-NVMe-Data-Upgrade-Migration-Installation-Playstation-5-Guide-Support-SSD-External-Hard-Drive-29-Medium-750x430

سوني تسمح بإضافة قرص SSD إلى بلاي ستيشن 5