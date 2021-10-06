خطوات استخدام لوحة المفاتيح مع بلاي ستيشن 5

الوكيل الإخباري - تسمح لك أجهزة بلاي ستيشن 5 بإستخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع نظامها، وذلك من أجل التحكم في بعض التطبيقات.

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كما تدعم بعض الألعاب التحكم فيها باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة، لذلك تستطيع استخدامهم معها دون شراء أي قطع خارجية.



ولكن لا تدعم غالبية الألعاب المتاحة لأجهزة بلاي ستيشن 5 استخدام لوحة المفاتيح والفأرة، وتحتاج لشراء قطعة تحكم خارجية من أجل استخدامها معهم.

تستطيع استخدام لوحة المفاتيح والفأرة مع الأجهزة عبر توصيلها باستخدام وصلات USB الخاصة بها، كما تستطيع استخدامها عبر البلوتوث.



ويمكنك ربط لوحة المفاتيح والفأرة مع أجهزة بلاي ستيشن 5 عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - اضغط على علامة الترس لتتمكن من الوصول إلى إعدادات الجهاز.

2- وتجد هذه العلامة في الجزء العلوي الأيسر من الشاشة.

3- وتوجه بعد ذلك إلى قائمة الإكسسوارات، وبعد ذلك توجه إلى قسم الأجهزة العامة واختر طرفيات البلوتوث.

4- وبعد ذلك ضع لوحة التحكم والفأرة في وضع الإتصال، ومن ثم ابحث عنهم عبر الجهاز، وقم بتأكيد الاقتران.

5- وتستطيع بعد ذلك التوجه إلى قسم لوحة المفاتيح والفأرة عبر الإعدادات، والتعديل على اختياراتهم والتحكم فيها بشكل كامل.