خطوات استخدام مايكروسوفت ايدج لتوقيع المستندات إلكترونيًا

الوكيل الإخباري - تستطيع استخدام ويندوز بسهولة لتوقيع مستندات الكترونيًا دون الحاجة إلى طباعتها.





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ولا يمتلك ويندوز 11 تطبيقًا مبنيًا بداخله أو خاصية تسمح لك بتوقيع المستندات مباشرةً دون تطبيقات خارجية.





لذلك تستطيع استخدام بعض التطبيقات الخارجية مثل Edge أو Acrobat Reader DC.

يأتي متصفح مايكروسوفت ايدج مبنيًا بشكل مسبق داخل أنظمة ويندوز 11، ولكنه لا يعتبر تطبيقًا داخليًا.



ويمكنك استخدام التطبيق للتوقيع على المستندات عبر اتباع الخطوات التالية:



1 - توجه إلى ملف PDF الذي ترغب في التوقيع عليه، ومن ثم قم بالضغط بزر الفأرة الأيمن واختر فتحه عبر مايكروسوفت إيدج.

2 - ومن ثم قم بالضغط على علامة الرسومات الموجودة أعلى الصفحة، وهي تبدو مثل قلم رصاص ينظر للأسفل.

3 - وبعد ذلك يمكنك استخدام مؤشر الفأرة أو شاشة اللمس ذات القلم أو إصبعك إن كنت ترغب.

4 - ومن ثم تستطيع حفظ المستند الذي قمت بالتوقيع عليه مسبقًا عبر زر الحفظ، وتجد أن المستند قد حفظ موقعًا.

5 - وبينما تعمل هذه الطريقة للتوقيع على المستندات بشكل سريع، إلا أنك لا تستطيع الاحتفاظ بتوقيعك للوصول له بسرعة.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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