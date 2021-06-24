خطوات استخدام ميزة النص المباشر في آيفون وآيباد

الوكيل الإخباري - حصلنا من خلال iOS 15 و iPadOS 15 على العديد من التحسينات للميزات الحالية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل استخدامك لها أفضل من ذي قبل.





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ميزة النص المباشر في آيفون وآيباد:





تعمل هذه الميزة عبر أجهزة معينة من شركة آبل، وتشترك جميع هذه الأجهزة في أنها تتضمن معالج A12 Bionic أو أي معالج أحدث، وذلك لأنها تتطلب قوة معالجة كبيرة.



وتشمل الأجهزة التي يمكنها تشغيل ميزة النص المباشر هواتف iPhone XS و iPhone XS Max و iPhone XR.

استخدام الميزة عبر تطبيق الكاميرا:

1 - وجه عدسة الكاميرا إلى شيء يتضمن نصًا حتى ظهور مستطيل أصفر يحدد النص عبر الشاشة.

2 - بعد أن يتعرف تطبيق الكاميرا على النص، اضغط على زر النص المباشر في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

3 - استخدم القائمة المنبثقة التي تظهر لتحديد النص الذي تم التعرف عليه ونسخه والبحث عنه وترجمته ومشاركته.

استخدام ميزة النص المباشر عبر تطبيق الصور:



1 - ابحث عن صورة تتضمن الكثير من النص واعرضها.

2 - إذا كانت تحتوي على نص يمكن التعرف عليه، فاضغط على زر النص المباشر في أسفل الجهة اليمنى.

3 - يمكنك أيضًا التمرير أو الضغط على النص في صورة ما دون النقر على النص المباشر أولًا.

4 - بعد عرض النص يمكنك القيام بجميع الوظائف المعتادة، مثل التحديد والنسخ والبحث والترجمة والمشاركة.

5 - تتحول عناصر مثل أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني والعناوين وغيرها إلى روابط URL مباشرة يمكنك الانتقال إليها وذلك بالضغط مطولًا عليها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









