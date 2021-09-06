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الإثنين، 06-09-2021 04:04 م

خطوات الوصول إلى الوضع الداكن في خرائط جوجل

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الوكيل الإخباري - يعتبر تطبيق خرائط جوجل أحد أكثر تطبيقات الخرائط استخدامًا حول العالم، وذلك لأنه التطبيق الافتراضي لهواتف أندرويد المنتشرة، وقد قامت جوجل بإضافة وضع داكن في خرائط جوجل، وهو مناسب لاستخدام التطبيق ليلًا أو لمحبي الوضع المظلم بشكل عام. 

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خطوات الوصول إلى الوضع الداكن في خرائط جوجل : 

1 - يمكنك استخدام الوضع الداكن في أي جهاز يعمل بنظام iOS 13 أو أحدث أو يعمل بنظام أندرويد 10. 
2 - وتستطيع الوصول إلى إعدادات الوضع الداكن في آيفون عبر الضغط على صورتك الشخصية في التطبيق، وبعد ذلك التوجه إلى الإعدادات.
3 - ومن ثم التوجه إلى قسم استخدام الخرائط والضغط على الوضع الداكن. 
4 - ويوجد أكثر من طريقة لاستخدام الوضع الداكن عبر تطبيق خرائط جوجل، حيث تستطيع استخدامه بشكل افتراضي أو الغائه أو جعله يعمل مع الوضع الداكن للنظام. 

5 - وإذا قررت جعله يعمل مع النظام بشكل تلقائي، فإن التطبيق يستخدم اعدادات النظام، لذلك إن كان هاتفك يعمل في الوضع الداكن فإن التطبيق يعمل في الوضع الداكن أيضًا. 
6 - وأما إذا كنت تستخدم هاتف أندرويد وترغب في الوصول إلى إعدادات الوضع الداكن، فإن عليك الضغط على صورتك الشخصية.
7 - وبعد ذلك توجه إلى قسم إعدادات النظام، واختر سمات التطبيق، وعندما تظهر نافذة اختيار السمات، فإنك تجد ثلاثة اختيارات أمامك. 
8 - ويمكنك اختيار استخدام الوضع الداكن مع التطبيق في حالة استخدام الوضع الداكن مع النظام بأكمله، أو استخدامه مباشرةً دون العودة إلى النظام.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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