الأحد 22-08-2021
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الأحد، 22-08-2021 12:05 م

خطوات الوصول إلى تاريخ خرائط آبل

كيفية-تجميع-مجموعة-من-المواقع-في-تطبيق-خرائط-آبل-في-780x470


الوكيل الإخباري - يمكنك عرض تاريخ تتبع الموقع عبر خرائط آبل، وذلك حتى تستعرض تاريخ زياراتك والأماكن التي مررت بها خلال فترة زمنية تحددها.

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وتعتمد هذه الخاصية على تفعيل مستشعر GPS بإستمرار والسماح لتطبيقات الخرائط بالوصول إليه ومراقبته طوال الوقت. 

 

يجب عليك تفعيل خاصية تسجيل الأماكن الهامة عبر إعدادات GPS داخل إعدادات الهاتف، وبعد ذلك تستطيع عرض تاريخ زياراتك لها.

وحتى تتمكن من فعل ذلك يجب عليك اتباع التالي:
1- توجه في البداية إلى اعدادات الهاتف، ومن ثم اختر إعدادات الخصوصية وبداخلها اختر خدمات الموقع. 

2 - وبعد ذلك ابحث في هذه القائمة حتى تجد اختيار خدمات النظام، ومن ثم اضغط على قائمة الأماكن الهامة. 

3 - وعندما تدخل إلى اختيارات الأماكن الهامة تحتاج في البداية إلى تفعيل الخاصية. 

4 - وبعد ذلك تجد جميع الأماكن الهامة التي قمت بزيارتها وقام الهاتف بتسجيلها مذكورة أسفلها في قائمة تدعى بالسجل. 

5 - وإذا قمت بالضغط على أحد هذه الأماكن فإن التطبيق يعرض لك هذا المكان في الخريطة ويقوم بإظهار الأماكن القريبة منه أيضًا.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 

 




 

 


 

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