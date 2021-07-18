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الأحد، 18-07-2021 01:51 م

خطوات انشاء علامات التبويب في متصفح سفاري

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الوكيل الإخباري - تتيح لك ميزة مجموعات علامات التبويب في متصفح سفاري في هاتف آيفون الذي يعمل باصدار نظام التشغيل iOS 15 حفظ علامات التبويب وتجميعها معًا وفقًا لموضوعات وفئات معينة.

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يعتبر إنشاء مجموعة علامات التبويب في متصفح سفاري في هاتف آيفون الذي يعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 15 أمرًا سهلًا.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:


1- افتح متصفح سفاري في آيفون ومن ثم اضغط على أيقونة علامة التبويب في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.
2- في المنتصف بجوار الرمز + ترى عدد علامات التبويب التي فتحتها مع سهم متجه لأسفل بجوارها مباشرةً. اضغط على هذا السهم لفتح قائمة مجموعات علامات التبويب.
3 - اضغط على خيار مجموعة علامات تبويب فارغة جديدة في القائمة التي تظهر لك.
4 - قم بتسمية اسم المجموعة ومن ثم اضغط على خيار موافق.
5 - تتم الآن إضافة أي علامات تبويب تفتحها داخل تلك المجموعة تلقائيًا.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 

 




 

 


 

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