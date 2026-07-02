خطوات بسيطة لحماية هاتفك من ارتفاع الحرارة

11:50 ص

الوكيل الإخباري- يحذر الخبراء من ارتفاع حرارة الأجهزة الإلكترونية في فصل الصيف، ما قد يؤدي إلى بطء أدائها أو تعطلها مؤقتًا أو تلف بطاريتها. اضافة اعلان





ويؤكدون أن وضع الهاتف في الثلاجة طريقة خطيرة قد تسبب “صدمة حرارية” وتكاثف الرطوبة داخل الجهاز، ما يؤدي إلى أضرار دائمة.



وينصحون بتجنب أشعة الشمس المباشرة، وتقليل استخدام التطبيقات الثقيلة، والحفاظ على بيئة باردة، وإزالة أغطية الحماية عند ارتفاع الحرارة، وتجنب الشحن أو الاستخدام المكثف في الأجواء الحارة.





