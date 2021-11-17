خطوات بسيطة لمعرفة إذا حظرت على واتساب

الوكيل لإخباري - قد يجهل الكثير من مستخدمي تطبيق المراسلة الشهير واتساب من التمييز بين الحظر والتجاهل، لأن التطبيق جعل إمكانية معرفة ذلك صعبا، وذلك من أجل حماية الخصوصية.

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ولكن هناك بعض المؤشرات الذكية والخفية لمعرفة إذا كنت محظورا على واتساب، ويسردها موقع “إكسبريس” (express).

تحقق من حالة آخر ظهور لجهة الاتصال (Last Seen):

يجب على المستخدمين أولا وقبل كل شيء فتح محادثة مع المستخدم، وفي الجزء العلوي من نافذة المحادثة، أسفل اسمه، يجب أن تكون هناك رسالة مثل: “شوهد آخر مرة اليوم الساعة 3 مساء”، وإذا كانت هذه الرسالة غير مرئية فقد يعني ذلك أنك حُظرت.

تحقق من العلامة الزرقاء في واتساب

تُعد العلامة الزرقاء طريقة للكشف عما إذا كانت الرسالة استلمت وتمت قراءتها. وقد تكون أيضا دليلا واضحا على الحظر.

لا تغيير في ملف تعريف واتساب

إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب فلن يُحدَّث ملف تعريف المستخدم على هاتفك؛ وهذا يعني أن أي تحديث لصورة الملف الشخصي لن يكون مرئيا.

اتصل بالمستخدم على واتساب

ابدأ بالعثور على المستخدم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك وحاول الاتصال به صوتيا.

اختبار المجموعة

قم بإنشاء محادثة جديدة وإضافة صديقين إليها، ويجب على المستخدمين محاولة إضافة جهة الاتصال المشتبه فيها.

المصدر - صوت لبنان انترناشونال

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