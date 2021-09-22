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الأربعاء، 22-09-2021 01:33 م

خطوات تخصيص وضع التركيز في نظام ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - يأتي وضع التركيز في إصدار ويندوز 11 القادم في الخامس من شهر أكتوبر القادم مع العديد من الميزات.

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ويوفر الوضع المعاد تحسينه التركيز على ما هو مهم مع بقاءك بعيدًا عن الإشعارات المشتتة للانتباه بالإضافة إلى خيارات تخصيص لتشغيل الإشعارات تلقائيًا في وقت محدد. واختيار التطبيقات التي يُسمح لها بإرسال الإشعارات وغيرها.

يمكنك تفعيل وضع التركيز أو إيقاف تفعيله في إصدار نظام التشغيل ويندوز 11 من خلال تطبيق الإعدادات وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

 

1 - في نافذة إعدادات النظام اضغط على تبويب النظام.
2 - اضغط على خيار مساعد التركيز في الجهة اليسرى من الشاشة.
3 - في الجهة اليمنى يمكنك تحديد الوضع الذي تريده. الذي يشمل إيقاف التشغيل أو الأولوية للسماح لتطبيقات حددتها سابقًا بإرسال الإشعارات أو وضع الإشعارات فقط، والذي يوقف جميع الإشعارات باستثناء إشعارات النظام الضرورية.
4- حدد المربع الذي بجوار خيار الاختيار لرؤية ملخص للإشعارات التي تم كتمها أثناء تفعيل وضع التركيز.

5- اضغط على الرابط أسفل وضع الأولوية لاختيار قائمة بالتطبيقات والأشخاص المسموح لهم.
6- في الشاشة التالية قم بإضافة التطبيقات التي تريد تلقي الإشعارات منها عند تفعيل وضع التركيز.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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