الثلاثاء 2026-08-04 01:26 م

خطوات تشغيل ميزة التنبيه بالزلازل على هواتف أندرويد

ءئؤب
تعبيرية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت غوغل ميزة التنبيه بالزلازل على هواتف أندرويد، وهي نظام إنذار مبكر يعتمد على مستشعرات الحركة في الهواتف لرصد النشاط الزلزالي وإرسال تنبيهات للمستخدمين قبل وصول الهزات الأقوى.

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وتوفر الميزة نوعين من التنبيهات بحسب شدة الزلزال، كما تعمل عند تفعيل خدمات الموقع والاتصال بالإنترنت.

 

ويمكن تشغيلها عبر الإعدادات > الأمان والطوارئ > تنبيهات الزلازل، أو من قسم الموقع في بعض إصدارات أندرويد.


وأكدت غوغل أن الخدمة لا تتوفر في جميع الدول، إذ يختلف دعمها بحسب المنطقة.

 
 


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