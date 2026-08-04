خطوات تشغيل ميزة التنبيه بالزلازل على هواتف أندرويد

وتوفر الميزة نوعين من التنبيهات بحسب شدة الزلزال، كما تعمل عند تفعيل خدمات الموقع والاتصال بالإنترنت.
وأكدت غوغل أن الخدمة لا تتوفر في جميع الدول، إذ يختلف دعمها بحسب المنطقة.
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