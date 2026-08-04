خطوات تشغيل ميزة التنبيه بالزلازل على هواتف أندرويد

الوكيل الإخباري- أطلقت غوغل ميزة التنبيه بالزلازل على هواتف أندرويد، وهي نظام إنذار مبكر يعتمد على مستشعرات الحركة في الهواتف لرصد النشاط الزلزالي وإرسال تنبيهات للمستخدمين قبل وصول الهزات الأقوى.

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وتوفر الميزة نوعين من التنبيهات بحسب شدة الزلزال، كما تعمل عند تفعيل خدمات الموقع والاتصال بالإنترنت.

ويمكن تشغيلها عبر الإعدادات > الأمان والطوارئ > تنبيهات الزلازل، أو من قسم الموقع في بعض إصدارات أندرويد.