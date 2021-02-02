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الثلاثاء، 02-02-2021 01:57 م

خطوات تضمين تغريدة على موقع ويب باستخدام أداة تويتر

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الوكيل الإخباري _ يرغب العديد من مستخدمي موقع تويتر بمشاركة تغريدة من خلال تضمينها في موقع ويب آخر أو صفحة مدونة أخرى، وعلى الرغم من أن تويتر يمنحك فقط الأداة للقيام بذلك من خلال موقعه على الويب، فلا يمكنك القيام بذلك من تطبيق الهاتف المحمول، الا ان الأمر لا يتطلب سوى بضع ضغطات ويمكنك حتى تخصيص مظهر التغريدة المضمنة.
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اليك كيفية تضمين تغريدة باستخدام موقع تويتر:

1. افتح تويتر في متصفح الويب، وسجّل الدخول إذا لزم الأمر، وابحث عن التغريدة التي تريد تضمينها.

2. اضغط فوق النقاط الثلاث في أعلى يمين التغريدة.

3. في القائمة المنسدلة، اختر "تضمين تغريدة".

4. يجب أن تظهر صفحة نشر تويتر، لتخصيص مظهر التغريدة، اضغط فوق "تعيين خيارات التخصيص" واختر أي إعدادات تريدها، مثل اللون واللغة. 

إذا كانت التغريدة جزءًا من محادثة أكبر، فيمكنك منع تضمين سلسلة الرسائل بالكامل عن طريق تحديد مربع "إخفاء المحادثة".

5. عند الانتهاء، اضغط فوق "تحديث".

6. اضغط على "نسخ الرمز".

7. انتقل إلى أداة النشر التي تستخدمها لموقعك على الويب أو مدونتك والصق مقتطف HTML. 

المصدر : اليوم السابع 

 




 

 


 

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