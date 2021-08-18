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الأربعاء، 18-08-2021 03:37 م

خطوات تعطيل الوضع الليلي عبر آيفون

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الوكيل الإخباري - تقدم شركة آبل الآن خيارًا لتعطيل الوضع الليلي عبر كاميرا آيفون في نظام التشغيل iOS 15. وذلك بعد قدمت ترقية كبيرة للتصوير الفوتوغرافي لنظامها التشغيلي في عام 2019 مع الوضع الليلي عبر آيفون 11.

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وأصبحت لقطات الإضاءة المنخفضة للغاية التي كانت تضيع بسبب حدود مستشعرات الكاميرا الصغيرة قابلة للمشاركة على الفور. باستثناء أن بعض اللقطات لا تستحق ذلك مع الوضع الليلي المطبق على الكاميرا.


وبينما كنت دائمًا قادرًا على إيقاف تشغيل الوضع الليلي في لقطة معينة، فإن كاميرا آيفون تعيد أيضًا تمكينه في المرة التالية التي تكتشف أنها بحاجة إلى استخدامه.

 

ويمكنك الآن في نظام التشغيل iOS 15 اختيار ما إذا كانت الكاميرا تتذكر إيقاف تشغيل الوضع الليلي.


وغالبًا ما يكون الوضع الليلي طريقة مفيدة لالتقاط الصور في الإضاءة المنخفضة. ولكن في بعض الأحيان هناك أوقات يمكن فيها آيفون هذا الوضع وينتج عنه صورة أسوأ مع تمكين الوضع الليلي.


وإذا كنت ممن يفضلون التحكم الكامل في كاميرا آيفون، فإن بإمكانك تعطيل الوضع الليلي من خلال الخطوات التالية:


1- انتقل إلى تطبيق الإعدادات.
2 - اضغط على قسم الكاميرا.
3 - انقر فوق إعدادات الحافظ.
بدّل إعداد الوضع الليلي إلى تشغيل.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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