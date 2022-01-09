الأحد 09-01-2022
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الأحد، 09-01-2022 02:39 م

خطوات تغيير اسمك على Google Meet

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الوكيل الإخباري - أصبح Google Meet  منذ ان أصابنا "كورونا" نظامنا الأساسي لمؤتمرات الفيديو حيث يمكننا التواصل مع زملائنا وإنجاز المهام المكتبية، فعلى Google Meet، يمكنك بدء مكالمة على الفور لإجراء مناقشة رسمية أو شخصية مع أصدقائك أو عائلتك أو زملائك.

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وعلاوة على ذلك، تسمح لك منصة مؤتمرات الفيديو بجعل حساب Google Meet الخاص بك أكثر خصوصية، ويُسمح لك بتغيير اسم مستخدم Google Meet وتخصيص الخلفية أيضًا.

لإعادة تسمية نفسك على Google Meet على iPad ، تحتاج إلى النقر فوق سهم القائمة المنسدلة ، الموجود أسفل اسم المستخدم الخاص بك مباشرةً. الآن ، تحتاج إلى تحديد الخيار "حساب.

 

Google" والانتقال إلى علامة التبويب "المعلومات الشخصية". هناك ، ستتمكن من تغيير اسمك وبياناتك الشخصية الأخرى.

كيف يمكنني تغيير اسم ملفي الشخصي في  Google؟
على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام Android ، تحتاج إلى فتح تطبيق الإعدادات. ثم تحتاج إلى النقر فوق Google> إدارة حساب غوغل الخاص بك. في الجزء السفلي ، تحتاج إلى النقر على الخيار "معلومات شخصية". ثم انقر على الخيار "تعديل الاسم" الظاهر ضمن "المعلومات الأساسية". سجّل الدخول الآن وأدخل اسمك ثم انقر على "تم".

 

كيف يمكنني تغيير اسمي في Google Classroom؟
لتغيير اسمك في Google Classroom ، انقر على النقاط الثلاث بجانب اسم الفصل الدراسي ثم حدد الخيار "تعديل" من القائمة، وعلاوة على ذلك ، يمكنك تغيير الاسم والمعلومات الأخرى الخاصة ببرنامج Google Classroom الخاص بك

 


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