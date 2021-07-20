الثلاثاء 20-07-2021
الوكيل الاخباري

الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا مدينة الصدر

انخفاض على درجات الحرارة ثاني أيام العيد

الأمن العام يشارك المواطنين فرحتهم بعيد الأضحى

الخصاونة يوعز بالإفراج عن طفل تم توقيفه بشبهة امتهان التسول

الاتحاد الأوروبي يصرف مساعدات مالية بقيمة 250 مليون يورو للأردن

الحنيطي يشارك إحدى وحدات المنطقة العسكرية الوسطى خطبة وصلاة العيد

تأجيل موعد وصول باخرة سياحية قادمة من جدة إلى العقبة حتى آب المقبل

الهواري: على أي مستشفى حكومي أو مركز صحي أن يتوقع زيارتي في عطلة العيد

الأردنيون يقبلون على ذبح الأضاحي في أول أيام العيد - صور

وفيات الثلاثاء 20-7-2021

الثلاثاء، 20-07-2021 02:56 م

خطوات تغيير اسم المستخدم في روبلوكس

514


الوكيل الإخباري - يمكنك تغيير اسم المستخدم في روبلوكس بعد إنشاء الحساب، وذلك عبر طريقة سهل لا تتطلب الكثير من المجهود. 

اضافة اعلان

إذا كنت ترغب في تغيير اسم المستخدم في روبلوكس، فإنك تحتاج لاستخدام 1000 وحدة من عملات اللعبة الداخلية.

وتستطيع الحصول على عملات اللعبة الداخلية عبر شرائها من متجر اللعبة أو عبر بيع المنتجات والخدمات داخل اللعبة.

وتستطيع تغيير اسم المستخدم عبر اتباع الخطوات التالية: 

1- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع اللعبة ثم التوجه إلى قائمة الإعدادات عبر الضغط على علامة الترس الموجودة بالأعلى.
2- وبعد ذلك عندما تصل إلى معلومات الحساب قم بالضغط على زر القلم الموجود إلى جوار اسم المستخدم لتقوم بتعديله. 
3- ومن ثم يظهر لك مربع يطلب منك ادخال اسم المستخدم الجديد مع كلمة السر، وبعد أن تنتهي من إدخال كلمة السر قم بالضغط على شراء في مقابل 1000 روبكس. 
4- وإذا لم تكن تمتلك المبلغ الكافي لتغيير اسم المستخدم فإن اللعبة تعرض عليك شراءه مقابل الأموال الحقيقية.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ما-معنى-كلمة-google

تأثير المناخ على عمليات البحث عبر جوجل

1042818477_0_144_3072_1806_1000x541_80_0_0_9b68b095fb84a3cda7a0c1680eef78e8

عودة آبل للتسمية القديمة مع آيفون 12s

20-Tips-To-Use-Google-Search-Efficiently

خطوات حذف سجل بحث جوجل

16ea30fc-9100-48db-96e7-3bc7f3e55002_16x9_600x338

تأثير صيغة APB على ويندوز 11

medium_2021-07-19-1872067cda

خاصية View Once في واتساب

daf07d61-b83b-4c00-b4a6-ee463aa6b74d

تويتر تفكر في تحرير التغريدات

أخبار متعلقة
7639591-972646374

خطوات تفعيل الرقابة الأبوية في روبلوكس