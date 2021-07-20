خطوات تغيير اسم المستخدم في روبلوكس

الوكيل الإخباري - يمكنك تغيير اسم المستخدم في روبلوكس بعد إنشاء الحساب، وذلك عبر طريقة سهل لا تتطلب الكثير من المجهود.





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إذا كنت ترغب في تغيير اسم المستخدم في روبلوكس، فإنك تحتاج لاستخدام 1000 وحدة من عملات اللعبة الداخلية.





وتستطيع الحصول على عملات اللعبة الداخلية عبر شرائها من متجر اللعبة أو عبر بيع المنتجات والخدمات داخل اللعبة.





وتستطيع تغيير اسم المستخدم عبر اتباع الخطوات التالية:



1- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على موقع اللعبة ثم التوجه إلى قائمة الإعدادات عبر الضغط على علامة الترس الموجودة بالأعلى.

2- وبعد ذلك عندما تصل إلى معلومات الحساب قم بالضغط على زر القلم الموجود إلى جوار اسم المستخدم لتقوم بتعديله.

3- ومن ثم يظهر لك مربع يطلب منك ادخال اسم المستخدم الجديد مع كلمة السر، وبعد أن تنتهي من إدخال كلمة السر قم بالضغط على شراء في مقابل 1000 روبكس.

4- وإذا لم تكن تمتلك المبلغ الكافي لتغيير اسم المستخدم فإن اللعبة تعرض عليك شراءه مقابل الأموال الحقيقية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

