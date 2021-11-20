خطوات تغيير البريد الإلكتروني في حساب آبل

الوكيل الإخباري - يعتبر حساب آبل أحد أهم الأدوات التي يجب أن يستخدمها ملاك أجهزة آبل المتنوعة، وذلك لأنه يربط جميع أجهزتهم معًا.





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كما يقدم الحساب أهم المميزات التي يحتاجها مستخدموا آبل، ويزيد التوافق بين الأجهزة المختلفة من آبل.





ونتيجةً لذلك، فإن المستخدمين يجب أن يتذكروا بيانات الدخول إلى الحساب مثل البريد الإلكتروني وكلمة المرور.



يجب في البداية قبل تسجيل الخروج من الحساب أو تغيير بياناته أن تتأكد من وجود نسخة احتياطية لجميع أجهزتك.

وقد تخسر البيانات الموجودة في الهاتف إذا قمت بإزالة البريد الإلكتروني أو تغييره دون أخذ بيانات احتياطية.



ويمكنك تغيير البريد الإلكتروني لإدارة الحساب عبر الموقع من خلال الخطوات التالية:



1 - توجه إلى موقع حساب آبل عبر الرابط التالي، ومن ثم أدخل بيانات حساب آبل الخاصة بك.

2 - ويقوم الموقع بعد ذلك بنقلك تلقائيًا إلى إعدادات الحساب حيث تستطيع تغييرها كما ترغب.

3 - ويمكنك من هنا اختيار بيانات تسجيل الدخول وحماية الحساب.

4 - وبعد ذلك قم بالضغط على اختيار حساب آبل الذي تجد تحته البريد الإلكتروني القديم.

5 - وتظهر لك نافذة تطلب منك إدخال البريد الإلكتروني الجديد الذي ترغب بربطه مع الحساب.

6 - وتجد لاحقًا رسالة وصلت إلى بريدك الإلكتروني لتأكيد اختيارك لتغيير الحساب الإلكتروني إن كنت ترغب في ذلك.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية