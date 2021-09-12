خطوات تغيير بيانات المستخدم ورقمه في Facetime لأجهزة آيفون

الوكيل الإخباري - يعتبر تطبيق Facetime لأجهزة آيفون أحد أفضل تطبيقات محادثات الفيديو المتاحة، وذلك لأنه يعمل تلقائيًا في جميع أجهزة آبل الخاصة بك.





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وتستطيع عبر استخدام حساب آبل واحد في أكثر من جهاز الوصول إلى سجل Facetime والتحدث مع المستخدمين عبر حسابك الرئيسي.





تستطيع عبر هذه الطريقة تخصيص أرقام بعينها لكل جهاز أو عنوان لكل جهاز آبل تمتلكه، وذلك حتى لا تجد حاسوب ماك بوك الخاص بمنزلك يرن في كل مرة تأتيك مكالمة عمل.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية:





1- توجه إلى تطبيق الإعدادات من الشاشة الرئيسية لجهاز آيفون الخاص بك أو جهاز آيباد.

2- وبعد ذلك اضغط على اختيار Facetime لتنتقل إلى إعدادات التطبيق، وتجد داخل إعداداته مجموعة من أرقام الهاتف وعناوينه.

3- ويمكنك عبر هذه النافذة اختيار أرقام الهاتف التي ترغب في أن تظهر على هذا الجهاز لكي يتمكن الآخرون من التحدث إليها

4- حيث تستطيع اختيار رقم لكل جهاز آبل تمتلكه، وذلك سواءً كان جهاز آيفون أو آيباد أو ماك بوك.

5- ويمكنك عبر النافذة ذاتها تغيير عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بحساب Facetime هذا.

6- وذلك حتى تجعل المتصلين يصلون إليك عبر حساب بريد إلكتروني واحد لكل جهاز عمل أو منزل.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية