خطوات تفعيل أدوات المطورين في أندرويد 12

الوكيل الإخباري - أعلنت جوجل سابقًا عن نظام أندرويد 12 الجديد والذي يقدم مجموعة متنوعة من المميزات، بالإضافة إلى تغيير كبير في التصميم.

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وجاء التغيير على تصميم واجهة أندرويد 12 بالكامل بما في ذلك الخطوط والألوان وشكل التطبيقات والأدوات المصغرة والتنبيهات أيضًا.





تسمح أدوات المطورين للمستخدم بفتح حماية الجهاز وإلغاء جزء كبير من حماية النظام، وبالتالي تثبيت التطبيقات الخارجية أو التطبيقات التي تطلب صلاحيات المستخدم الجذر.



وقد يتسبب العبث في أدوات المطورين دون معرفة ما تقوم به في تلف الجهاز والنظام بشكل عام، لذلك لا ينصح به دون وجود الخبرة الكافية.



ويمكنك تفعيل أدوات المطورين في نظام أندرويد 12 عبر الخطوات التالية:





1 - توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بهاتفك عبر البحث عنها أو من خلال مركز التنبيهات.

2 - بعد ذلك توجه إلى الجزء الأخير من تطبيق الإعدادات واختر معلومات الهاتف والتفاصيل عنه.

3 - ثم توجه إلى القسم الأخير من الإعدادات لتجد رقم إصدار أندرويد الخاص بك، ويجب عليك الضغط عليه سبعة مرات متتالية.

4 - قد يطلب منك النظام إدخال رمز المرور لهاتفك، وذلك لتأكيد هويتك حتى لا يعبث أحدهم فيها دون علمك.

5 - بعد ذلك تظهر أمامك رسالة في الشاشة تخبرك بأنك قد أصبحت مطورًا ويمكنك الوصول إلى هذه الأدوات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

