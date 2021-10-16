خطوات تفعيل وضع الطاقة المنخفض في آيفون تلقائيًا

الوكيل الإخباري - يمكنك الاعتماد على وضع الطاقة المنخفض في آيفون لينقذك في المواقف الصعبة والتي تنفذ فيها بطارية هاتفك.

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ويعمل وضع الطاقة المنخفض على تقليل استهلاك الهاتف للطاقة عندما تنخفض نسبة الشحن عن 20٪.

تحتاج لتثبيت واستخدام تطبيق اختصارات سيري من أجل تفعيل هذه الخاصية، وتجد التطبيق مثبتًا بشكل مسبق في هاتفك.





كما يمكنك تثبيته لاحقًا من متجر تطبيقات آبل في أي وقت ترغب فيه، ويمكنك ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - توجه إلى تطبيق الاختصارات ومن ثم قم بالضغط على زر الأوامر التلقائية من الأسفل.

2 - وبعد ذلك اضغط على زر انشاء أمر تلقائي جديد أو زر الإضافة إن كنت استخدمت تطبيق الاختصارات سابقًا.

3 - وبعد ذلك ترى مجموعة كبيرة من الاختيارات للأوامر التي يمكنك تفعيلها واستخدامها، ولكن تحتاج إلى التوجه لاختيار البطارية في قسم الطاقة.

4 - وتجد أمامك مجموعة من الاختيارات، ويمكنك هنا تحديد نسبة الطاقة التي ترغب في تفعيل وضع الطاقة المنخفضة بعدها.

5- وتستطيع اختيار نسبة البطارية التي تعمل بعدها، ويمكنك جعله يعمل بعد 50٪، وذلك عبر اختيار النسبة ومن ثم الضغط على التالي.

6- وعندما تنتقل إلى الخطوة التالية، قم بالضغط على زر إضافة الوظيفة، ومن ثم اختر تفعيل وضع الطاقة المنخفض في آيفون.

7- ومن ثم اضغط على الخطوة التالية لتنتقل إلى الاختيار القادم وهو مراجعة الاختيارات التي قمت بها.

8- ويجب عليك اغلاق خاصية السؤال قبل التفعيل، وذلك حتى تعمل هذه الخاصية بشكل تلقائي دون أي اختيارات.

ويمكنك عبر استخدام تطبيق الاختصارات برمجة أي أمر ليعمل بشكل تلقائي دون أي تدخل منك، وتتنوع الاختيارات التي يمكنك تفعيلها عبر هذا الوضع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية