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الأربعاء، 17-11-2021 01:53 م

خطوات حذف جميع منشورات فيسبوك دفعة واحدة

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الوكيل الإخباري - لا تريد أن يرى أي شخص بوستاتك القديمة وربما المحرجة في مخططك الزمني على فيسبوك؟ بالتأكيد، باستخدام الخطوات الصحيحة، يمكنك الحد من ظهور المنشورات غير المرغوب فيها حتى أن بإمكانك حذفها دون أي مشكلة.

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ومع ذلك حتى الآن، لا يمكن إزالة المشاركات إلا بشكل فردي، الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت والجهدومع ذلك، سمحت الشبكة الإجتماعية مؤخرًا بحذف العديد من المنشورات أو حتى جميعها في وقت واحد ولنتعرف خلال السطور التالية على طريقة حذف جميع المنشورات الخاصة بك على فيسبوك مرة واحدة.

 

1 - افتح حسابك على موقع فيسبوك
2 - انتقل إلى الخلاصة أو أيقونة المنزل
3 - ثم اضغط على صورة ملفك الشخصي
4 - بعد ذلك، انقر على النقاط الثلاث
5 - واختر سجل النشاط

6 - انتقل بعدها إلى إدارة النشاط ثم مشاركاتك
7 - اختر مشاركات متعددة عن طريق تحديد المربع الموجود على اليسار
8 - بنقرة واحدة على زر سلة المحذوفات يمكنك إزالتها جميعًا
9 -  قم بتأكيد الحذف بالنقر فوق نقل إلى سلة المحذوفات

 

سيتم حذف جميع المشاركات التي تنقلها إلى المهملات نهائيًا فقط بعد 30 يومًا. حتى ذلك الحين، لا يزال بإمكانك الوصول إليها عبر زر سلة المحذوفات واستعادتها إذا لزم الأمر.

 

المصدر - لبنان 24 

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