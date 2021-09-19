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الأحد، 19-09-2021 01:20 م

خطوات حذف حساب آيكلاود من أجهزة آبل بشكل كامل

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الوكيل الإخباري - يمثل حساب آيكلاود قلب و جوهر أجهزة آبل التي تستخدمها، وهو يمكن الشركة من التعرف عليك وتخصيص الخدمات وتجهيزها لك. 

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ويمكنك أن تفكر فيه كأنه بطاقة هويتك الشخصية، حيث يمكنك تفعيل الكثير من اختيارات الأمان عبر الجهاز المرتبط مع حساب آيكلاود الخاص بك. 

يمكنك إزالة الحساب من أي جهاز آبل تمتلكه عبر اتباع الخطوات التالية : 

1 - إذا كنت تمتلك جهاز آيباد أو آيفون، فإن عليك التوجه إلى قائمة الإعدادات.
2- وبعد ذلك الضغط على إسم الحساب الخاص بك ومن ثم اختيار تسجيل الخروج.
3 - وتتسبب هذه الطريقة في تسجيل الخروج من أي ساعة متصلة بهاتفك أيضًا. 
4 - وإذا كنت تستخدم نظام ماك، فإنك تتوجه إلى إعدادات حساب آبل الخاص بك.
5- وبعد ذلك اضغط معاينة الحساب ومن ثم تسجيل الخروج من الحساب.
6- وأما في حالة تلفاز آبل، فإنك في حاجة للتوجه إلى إعدادات التلفاز ومن ثم الحسابات وبعد ذلك آيكلاود وتسجيل الخروج. 

7- ويسألك النظام عن البيانات التي ترغب في تحميلها والاحتفاظ بها في حالة تسجيل الخروج من الحساب.
8- وإذا طلبت ألا يتم تحميل البيانات الخاصة بك، فإن هذه البيانات تظل مخزنة في الحساب وأي جهاز آخر تستخدمه.

9- ولكن تعتبر خدمة iCloud KeyChain الاستثناء الوحيد لهذه الخاصية، حيث يجب أن تمتلك جهازين آبل على الأقل حتى تتمكن من استخدامها.

وإذا قمت بإعادة إدخال حساب آيكلاود مجددًا في الجهاز نفسه، فإن النظام يسألك إن كنت ترغب في استرداد البيانات المخزنة عليه أو الدمج بين البيانات الموجودة في الهاتف والموجودة في الحساب.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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