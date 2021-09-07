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الثلاثاء، 07-09-2021 01:15 م

خطوات حذف قوائم التشغيل في سبوتيفاي

قبللقفلفل


الوكيل الإخباري - تعتمد تجربة سبوتيفاي بشكل رئيسي على فكرة قوائم التشغيل، حيث تقوم بإنشاء قوائم تشغيل ومتابعة قوائم التشغيل التي ينشئها الآخرون وذلك حتى تتمكن المنصة من اقتراح المزيد من الأغاني عليك. 

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تقوم سبوتيفاي بمشاركة قوائم التشغيل عبر جميع نسخها وتطبيقاتها، لذلك تستطيع الوصول إلى قوائم التشغيل المختلفة عبر التطبيق من الهاتف أو الحاسب.

 

ويتم حذف قوائم التشغيل عبر جميع نسخ التطبيق، لذلك لن تحتاج لحذف القائمة في الهاتف والحساب الشخصي بشكل منفصل.


ويمكنك حذف قوائم التشغيل في سبوتيفاي عبر اتباع الخطوات التالية: 


1 - توجه إلى تبويب مكتبة الأغاني عبر القائمة السفلية في التطبيق، وبعد ذلك اضغط على القائمة التي ترغب في حذفها.

2 - وعندما تدخل إلى القائمة التي ترغب في حذفها، قم بالضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة بالأعلى.

3 - وبعد ذلك قم باختيار حذف القائمة من مجموعة الاختيارات التي تظهر أمامك.

4 - وتطلب منك سبوتيفاي التأكيد على عملية حذف القائمة من حسابك في المنصة.

5 - وعندما تقوم بالتأكيد فإنك تحذف القائمة تمامًا من هاتفك وجميع حسابات سبوتيفاي الخاصة بك، ولن تستطيع الوصول إلى هذه القائمة مجددًا. 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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