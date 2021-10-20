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الأربعاء، 20-10-2021 02:07 م

خطوات حظر ردود أفعال تطبيق iMessage في أندرويد

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الوكيل الإخباري - إذا قمت بإرسال رسالة إلى هاتف آيفون عبر هاتف أندرويد الخاص بك، فإن أي تفاعل يقوم به هذا المستخدم على الرسالة مثل استخدام رموز الرموز التعبيرية تحصل مباشرة على رسالة منفصلة يخبرك بهذا الإجراء. وهو أمر قد يكون مزعجًا للغاية.

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نظام التشغيل أندرويد لا يتيح لك حظر تلقي هذا الإجراء بشكل كامل، ومع ذلك يمكنك إيقاف تلقي الإشعارات من خلال استخدام تطبيق جهة خارجية يسمى MacroDroid. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

 

1 - قم بتنزيل تطبيق MacroDroid من متجر جوجل بلاي عبر هذا الرابط.

2 - افتح التطبيق ثم اضغط على خيار إضافة ماكرو.

3 - في الشاشة التالية اضغط على زر +. ثم قم بتوسيع خيار أحداث الجهاز.
4 - حدد خيار إشعار وقم بمنح إذن الوصول للتطبيق إذا طلب منك.
5 - اضغط على خيار تم استلام الإشعارات ثم اضغط على خيار موافق.
6 - حدد خيار تحديد التطبيق ثم اضغط على خيار موافق.
7 - قم بتحديد التطبيق الذي تستخدم للمراسلة النصية. ثم اضغط على خيار موافق.

8 - في الشاشة التالية اترك كل شيء كما هو واضغط على خيار موافق.

9 - يؤدي هذا إلى ظهور شاشة جديدة تسمى الإجراءات اضغط على زر + في أعلى الجهة اليمنى لاختيار الإجراء.
10 - قم بتوسيع خيار الإشعارات ثم حدد خيار مسح الإشعارات.
11 - اختر تحديد التطبيق ثم اضغط على خيار موافق.
12 - حدد تطبيق المراسلة النصية مرة أخرى ثم اضغط على خيار موافق.
13 - في الشاشة التالية حدد خيار يحتوي ثم أدخل إحدى العبارات الخمسة التالية في مربع النص بالأعلى. ومن المهم تضمين علامة الاقتباس بعد كل عبارة:
“Liked“، Disliked“، Laughed at“، Emphasized“، Questione 

14 - بمجرد إدخال كل عبارة على حده في المربع المخصص، قم بتسمية الإجراء ثم اضغط على زر + في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة لحفظه.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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