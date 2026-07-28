خطوات ضرورية قبل بيع هاتفك لحماية بياناتك

وينصح الخبراء بتسجيل الخروج من حسابات Google أو Apple، وتعطيل ميزة "العثور على الهاتف"، مع إنشاء نسخة احتياطية للملفات المهمة قبل تنفيذ إعادة ضبط المصنع، ثم التأكد من إزالة جميع الحسابات المرتبطة بالجهاز.
ويشير المختصون إلى أن حذف الصور أو التطبيقات يدويًا لا يكفي، إذ يمكن استعادة بعض البيانات باستخدام برامج متخصصة، لذا فإن اتباع هذه الخطوات يضمن حماية الخصوصية وتسليم الهاتف لمالكه الجديد بأمان.
-
أخبار متعلقة
-
مايكروسوفت تدخل سباق حماية العالم الرقمي بالذكاء الاصطناعي
-
خبراء يحذرون مستخدمي فيسبوك من إعدادات قد تكشف بياناتهم
-
الخصوصية قد تدفع آبل لإلغاء الكاميرا من نظارتها
-
في الصين.. يمكنك تأجير وجهك للذكاء الاصطناعي مقابل المال
-
محادثاتك على ChatGPT ليست محصنة.. خطوات لحماية بياناتك
-
ثورة الذكاء المصغر.. تقنية تكشف الأدوية المزيفة وتحمي المحاصيل
-
دراسة تكشف دور الرياضات الإلكترونية في تقوية القدرات الذهنية
-
آبل تدخل سباق النظارات الذكية.. منافسة جديدة مع ميتا