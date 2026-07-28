الثلاثاء 2026-07-28 12:55 م

خطوات ضرورية قبل بيع هاتفك لحماية بياناتك

شثي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   إذا كنت تخطط لبيع هاتفك أو منحه لشخص آخر، فلا تكتفِ بإعادة ضبط المصنع، إذ يؤكد خبراء التقنية ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية بياناتك الشخصية.اضافة اعلان


وينصح الخبراء بتسجيل الخروج من حسابات Google أو Apple، وتعطيل ميزة "العثور على الهاتف"، مع إنشاء نسخة احتياطية للملفات المهمة قبل تنفيذ إعادة ضبط المصنع، ثم التأكد من إزالة جميع الحسابات المرتبطة بالجهاز.

ويشير المختصون إلى أن حذف الصور أو التطبيقات يدويًا لا يكفي، إذ يمكن استعادة بعض البيانات باستخدام برامج متخصصة، لذا فإن اتباع هذه الخطوات يضمن حماية الخصوصية وتسليم الهاتف لمالكه الجديد بأمان.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سشي

المرأة والجمال غسل الوجه 60 ثانية.. السر الجديد لبشرة أكثر نضارة

سلطة إقليم البترا: 595 زائرا للمدينة خلال أول أيام عيد الفطر

أخبار محلية فنادق وأدلاء السياح في البترا يثمنون حزمة القرارات الحكومية الداعمة للقطاع السياحي

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية

هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

أخبار الشركات هل نتحمل المخاطرة أم نتجنبها؟ كيفية قراءة معنويات السوق العالمية قبل التداول

الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

أخبار محلية الغذاء والدواء تطلق ورشة لتعزيز سلامة الغذاء في المنشآت السياحية

شثي

المرأة والجمال اللؤلؤ يعود ليتصدر عالم المجوهرات في 2026 - صور

ثق

طب وصحة قبل النوم.. تجنب هذه الأطعمة لتنام بشكل أفضل

سصشي

فن ومشاهير شاهد عطلة خاصة.. نجمان يخطفان الأنظار في الساحل الشمالي



 
 






الأكثر مشاهدة

 