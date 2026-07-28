خطوات ضرورية قبل بيع هاتفك لحماية بياناتك

11:25 ص

الوكيل الإخباري- إذا كنت تخطط لبيع هاتفك أو منحه لشخص آخر، فلا تكتفِ بإعادة ضبط المصنع، إذ يؤكد خبراء التقنية ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لحماية بياناتك الشخصية. اضافة اعلان





وينصح الخبراء بتسجيل الخروج من حسابات Google أو Apple، وتعطيل ميزة "العثور على الهاتف"، مع إنشاء نسخة احتياطية للملفات المهمة قبل تنفيذ إعادة ضبط المصنع، ثم التأكد من إزالة جميع الحسابات المرتبطة بالجهاز.



ويشير المختصون إلى أن حذف الصور أو التطبيقات يدويًا لا يكفي، إذ يمكن استعادة بعض البيانات باستخدام برامج متخصصة، لذا فإن اتباع هذه الخطوات يضمن حماية الخصوصية وتسليم الهاتف لمالكه الجديد بأمان.





