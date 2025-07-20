خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!

وبحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لدعم واتساب، ينصح المستخدمون بما يلي:
- تفعيل التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)، وهو إجراء أمني يضيف رمز PIN خاصاً لا يمكن الدخول إلى الحساب من دونه حتى مع وجود رمز التفعيل SMS.
- عدم مشاركة رمز التفعيل المكوّن من 6 أرقام مع أي جهة، حتى إن بدا أنها من الدعم الفني.
- عدم الضغط على روابط مشبوهة تصل عبر الرسائل، حتى لو كانت من أصدقاء، لاحتمال اختراق حساباتهم.
- تحديث التطبيق باستمرار عبر المتاجر الرسمية لتجنّب الثغرات الأمنية.
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