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خطوات ضرورية.. هكذا تحمي حساب "واتساب" من الإختراق!

غتعغ
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 02:51 م

الوكيل الإخباري-   حذّرت منصة واتساب مراراً من تزايد محاولات اختراق الحسابات الشخصية عبر رسائل التصيّد والرموز الوهمية، مشيرة إلى خطوات أساسية تضمن تعزيز أمان المستخدمين ومنع السيطرة على حساباتهم.

وبحسب ما ورد في الصفحة الرسمية لدعم واتساب، ينصح المستخدمون بما يلي:

- تفعيل التحقق بخطوتين (Two-Step Verification)، وهو إجراء أمني يضيف رمز PIN خاصاً لا يمكن الدخول إلى الحساب من دونه حتى مع وجود رمز التفعيل SMS.

- عدم مشاركة رمز التفعيل المكوّن من 6 أرقام مع أي جهة، حتى إن بدا أنها من الدعم الفني.

- عدم الضغط على روابط مشبوهة تصل عبر الرسائل، حتى لو كانت من أصدقاء، لاحتمال اختراق حساباتهم.

- تحديث التطبيق باستمرار عبر المتاجر الرسمية لتجنّب الثغرات الأمنية.

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