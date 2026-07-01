الأربعاء 2026-07-01 11:49 ص

خطوات عاجلة لإنقاذ الحاسوب بعد انسكاب السوائل عليه

صي
تعبيرية
 
الأربعاء، 01-07-2026 09:16 ص

الوكيل الإخباري-   يُعد اختلاط الحواسيب المحمولة بالسوائل أمرًا خطيرًا وغير مرغوب فيه، إلا أن الحوادث قد تقع.

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وفي حال حدوث ذلك، يجب أولًا إيقاف تشغيل الجهاز فورًا، وفصل كابل الطاقة وإزالة البطارية إن أمكن، لتفادي أي تماس كهربائي قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو إصابة المستخدم.

وينصح الخبراء، وفقًا لموقع "How to Geek"، بتجفيف اليدين قبل لمس الجهاز، وإبقائه مقلوبًا على شكل حرف V مقلوب لتصريف السوائل، ثم تركه يجف في مكان جيد التهوية لمدة لا تقل عن 48 ساعة دون استخدام مصادر حرارة.

وتختلف خطوات التعامل بعد ذلك حسب نوع الجهاز وحالته، إذ قد يتطلب الأمر فتح الهيكل أو التوجه إلى الصيانة، خاصة إذا كان السائل يحتوي على سكريات أو مواد لزجة، ما يستدعي تنظيفًا احترافيًا لتجنب تلف المكونات الداخلية.

 
 


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