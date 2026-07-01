خطوات عاجلة لإنقاذ الحاسوب بعد انسكاب السوائل عليه

وينصح الخبراء، وفقًا لموقع "How to Geek"، بتجفيف اليدين قبل لمس الجهاز، وإبقائه مقلوبًا على شكل حرف V مقلوب لتصريف السوائل، ثم تركه يجف في مكان جيد التهوية لمدة لا تقل عن 48 ساعة دون استخدام مصادر حرارة.
وتختلف خطوات التعامل بعد ذلك حسب نوع الجهاز وحالته، إذ قد يتطلب الأمر فتح الهيكل أو التوجه إلى الصيانة، خاصة إذا كان السائل يحتوي على سكريات أو مواد لزجة، ما يستدعي تنظيفًا احترافيًا لتجنب تلف المكونات الداخلية.
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