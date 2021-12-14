خطوات عرض سجل التحديثات في ويندوز 11 عبر لوحة التحكم

الوكيل الإخباري - يحصل نظام ويندوز 11 على الكثير من التحديثات الدورية لتحسين أداء النظام أو إصلاح المشاكل الأمنية التي قد تظهر به. وبينما تعتبر هذه التحديثات أمرًا جيدًا في العادة، إلا أنها تسبب في تعطل النظام أو تعطل بعض وظائفه بشكل عشوائي.

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ويكون الحل أحيانًا في إزالة التحديث الذي تسبب في المشكلة أو العودة إلى نسخة احتياطية سابقة من النظام قبل تحديثه.

تعمل هذه الطريقة مع أنظمة ويندوز 11 و ويندوز 10، حيث تعتمد على تطبيق لوحة التحكم القديم الموجود في ويندوز 10.

ويمكنك الوصول إلى سجلات التحديث عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - توجه إلى قائمة إبدأ و من ثم اختر لوحة التحكم أو قم بكتابة لوحة التحكم في مربع شريط البحث.

2 - بعد ذلك اختر التطبيقات ومن ثم اختر التطبيقات والوظائف.

3 - ثم اضغط على عرض التحديثات التي تم تثبيتها في النظام.