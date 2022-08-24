خطوات فصل بيانات الإنترنت عن الواتساب فقط؟

الوكيل الإخباري - قد لا يعرف الكثيرون بأننا يمكن أن نعطل الاتصال بالإنترنت فقط على تطبيق واتساب، لتفادي الإزعاج أو أثناء الانشغال بمهام أخرى على الهاتف.



فيما يلي كيفية تعطيل اتصال الانترنت على واتساب، وفق ما أورد موقع غادجيتس ناو الإلكتروني:



- اذهب للاعدادات

- انقر فوق الاتصال / الاتصال والمشاركة على بعض الأجهزة أو شبكة الجوال على جهاز وان بلس

- حدد الخيار المسمى "استخدام البيانات" لفتح قائمة التطبيقات التي تستخدم البيانات في الخلفية.

- انقر فوق الخيار المسمى “واتساب” من هذه القائمة

- قم بإيقاف تشغيل "السماح باستخدام بيانات الخلفية" لتعطيل الميزة

اضافة اعلان

يمكن للمستخدمين أيضاً تقييد التطبيقات الأخرى من استنزاف البيانات في الخلفية باستخدام نفس الخطوات. يجب أن يتم ذلك للتطبيقات التي عادةً ما ترسل الكثير من الإشعارات وتنفق البيانات بشكل مبالغ فيه. علاوة على ذلك، فإن تعطيل هذه الميزة سيساعد في التقليل من استهلاك البطارية.



24