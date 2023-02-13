خطوات لإصلاح مشكلة تعذر تثبيت التطبيقات من متجر مايكروسوفت

الوكيل الإخباري - يُتيح متجر مايكروسوفت (Microsoft Store) تثبيت التطبيقات المتنوعة في حواسيب ويندوز. وأثناء استخدامه لتثبيت أحد التطبيقات، قد تواجه مشكلة تعذّر التثبيت ويظهر لك تنبيه (This app couldn’t be installed). يمكن أن يحدث هذا مع تطبيق معين أو جميع التطبيقات التي تريد تنزيلها.





اضافة اعلان

1- تشغيل مستكشف أخطاء متجر مايكروسوفت:





- اضغط فوق زري (Win + I) لفتح (الإعدادات) Settings.

- انقر فوق تبويب (النظام) System، ثم مرر إلى الأسفل وانقر فوق مستكشف الأخطاء (Troubleshooter).

- انقر فوق خيار (مستكشفات الأخطاء الأخرى) Other troubleshooters.

- مرر إلى الأسفل وحدد خيار (Windows Store Apps) ثم انقر فوق زر (تشغيل) Run. - بعدها سيُجري مستكشف الأخطاء مسحًا لاستكشاف الأخطاء ويوصي بالإصلاحات المناسبة.

- طبّق أي إصلاحات أوصى بها مستكشف الأخطاء، ثم جرّب تنزيل التطبيقات من المتجر مرة أخرى.

2- إعادة ضبط ذاكرة التخزين المؤقت لمتجر مايكروسوفت باستخدام أداة WSReset:

- اضغط فوق مفتاح Win واكتب wsreset في مربع البحث.

- انقر فوق خيار (wsreset – run command ). سيؤدي ذلك إلى فتح نافذة سوداء لإعادة ضبط ذاكرة التخزين المؤقت لمتجر تطبيقات ويندوز. ثم ستُغلق الشاشة تلقائيًا ويفتح المتجر.

- أغلق متجر مايكروسوفت ثم أعد تشغيله وجرّب تنزيل التطبيقات مرة أخرى

3- تشغيل خدمة تثبيت متجر مايكروسوفت:

- اضغط فوق زري (Win + R) لفتح أداة Run.

- اكتب (services.msc) وانقر فوق (موافق) OK.

- انقر فوق خيار (الخدمات) Services، ثم حدد خيار (Microsoft Store Install Service).

- انقر بزر الماوس الأيمن فوق خيار (Microsoft Store Install Service)، ثم اختر (خصائص) Properties.

- في مربع الحوار الذي سيظهر في الشاشة، حدد خيار (Manual) في قسم (Startup type) إذا كان خيار (Disabled) هو الخيار المُحدد سابقًا.

- انقر فوق زر (تطبيق) Apply، وفوق زر (موافق) OK لحفظ التغييرات.

- بعد ذلك، انقر بزر الماوس الأيمن فوق (Microsoft Store Install Services) وحدد خيار (إعادة التشغيل) Restart.

- أغلق النافذة، وشغّل متجر مايكروسوفت لمحاولة تثبيت التطبيقات التي تعذر تثبيتها.

البوابة العربية للاخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة

