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الخميس، 25-08-2022 02:07 م

خطوات لتجنب نفاذ باقة الإنترنت المنزلي قبل موعدها

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الوكيل الإخباري - إذا كنت مشتركا مع شركة خدمات الإنترنت  التي لا توفر إنترنت بلا حدود ، فعليك أن تراقب بعناية ما تفعله عبر الإنترنت، واستكشاف الطرق المناسبة للحفاظ على باقة الإنترنت المحدودة تلك من النفاذ، فما يلي بعض النصائح لتجنبك نفاذ باقة الإنترنت المنزلي قبل موعدها وستساعدك لإكمال الشهر بدون الحاجة لشراء باقات إنترنت إضافية أو التجديد قبل الموعد الشهري المعتاد.

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طرق الحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي

1- تقليل جودة مقاطع الفيديو التي يتم مشاهدتها عبر مختلف المواقع خاصة موقع يوتيوب ووحش التواصل الاجتماعي فيسبوك لأنهم يستهلكون كثير من الجيجا بايت.
2- غلق خاصية التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو في موقع فيسبوك لأنها تسحب كثير من باقة الإنترنت المنزلي .
3- لا تنس أيضا غلق خاصية التحميل التلقائي لمقاطع الفيديو في تطبيق واتساب وكذلك تليجرام.
4- إغلاق خاصية التحديث لجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي، إذ تستهلك عددا كبيرا من الإنترنت دون أن يشعر صاحب الشبكة.
5- وضع كلمة مرور قوية مكونة من حروف متعددة وأرقام على شبكة الواي فاي الخاصة بك حتى لا يقوم أحد بالولوج لشبكتك واستخدام الانترنت خاصتك.
6- اختيار خاصية wps  من الصفحة الخاصة بالراوتر ثم الضغط على disabled ليصعب اختراق شبكة الواي فاي، وبالتالي الحفاظ على باقة الإنترنت.
7- تفعيل ميزة الـ security mode على صفحة الراوتر على wpa2.
8- تجنب عمل اختبار speed test لمعرفة سرعة الإنترنت بسبب أنه يسحب من الباقة، حيث أن الاختبار الواحد يمكن أن يسحب حوالي 100 ميجا بايت في المرة الواحدة فقط.

 

صدى البلد 

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