خطوات لتقليل استخدام التطبيقات في هاتف أندرويد

الوكيل الإخباري - يعتبر تقييد الوصول إلى التطبيقات في هاتف أندرويد طريقة فعالة في زيادة إنتاجيتك ويتيح لك استخدام الأدوات المدمجة في هاتفك أو تطبيقات الأطراف الخارجية الحد من الوصول إلى أي تطبيق في هاتفك لفترة زمنية معينة تقوم باختيارها سابقًا.





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استخدام أدوات الرفاهية الرقمية

إذا كان هاتفك يعمل بإصدار أندرويد 9 أو أي إصدار أحدث فيمكنك استخدام أدوات الرفاهية الرقمية المدمجة التي تساعدك في إعداد حدود لاستخدام التطبيق. وعندما ينتهي الوقت الذي حددته سابقًا يتم إغلاق التطبيق تلقائيًا بالإضافة إلى تعطيل الإشعارات الواردة.

استخدام تطبيقات الأطراف الخارجية

إذا كنت تعمل بإصدار أندرويد 8 أو أي إصدار أقدم فيمكنك استخدام تطبيق تابع لجهة خارجية مثل تطبيق ActionDash الذي يحتوي على جميع ميزات الرفاهية الرقمية.

ويقدم التطبيق رؤى شاملة حول وقت الشاشة وحدود التطبيق ومجموعة من خيارات التخصيص الأخرى.

استخدام تطبيق Google Family Link

أحد تطبيقات الرقابة الأبوية التي تقدمها جوجل للوالدين الذي يتيح لهم تقليل استخدام الأطفال للتطبيقات في هواتفهم من خلال تفعيل خيار حدود التطبيق.

ويقوم Google Family Link بقفل التطبيق في هاتف طفلك بمجرد استنفاد الحد اليومي الذي اخترته سابقًا. ولن يتمكن من استخدام هذا التطبيق حتى اليوم التالي.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية