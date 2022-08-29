خطوات لحماية رسائل Gmail باستخدام الوضع السري

الوكيل الإخباري - أضافت جيميل قبل بضع سنوات ميزة "الوضع السري" لحماية المعلومات الحساسة عند إرسال البريد الإلكتروني.



وبفضل الوضع السري، يمكن تعيين تاريخ انتهاء الصلاحية، وكلمة مرور الرسائل وإبطال الوصول في أي وقت، وعند تلقي المستلم رسالة سرية، لا يمكنه إعادة توجيهها أو نسخها أو طباعتها أو تنزيلها.

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استخدام الوضع السري



1- افتح الحساب على جيميل



2- أنشاء رسالة

3- إعدادات الوضع السري

عند ظهور النافذة انقر القائمة انتهاء الصلاحية وحدد يوماً واحداً أو أسبوعاً واحداً أو شهراً واحداً أو 3أشهر أو 5 أعوام. إذا كنت ترغب في رمز مرور ، فانقر رمز مرور SMS ثم حفظ، والذي سيعيدك إلى نافذة الإنشاء.

4- الإنشاء والإرسال

عند نقر إرسال الرسالة. ستظهر نافذة أخرى، تطلب كتابة رقم هاتف المستلم.

انقر إرسال وستكون الرسالة في وضع إيقاف. سيتلقى المستلم بريداً يحتوي على رابط لعرض محتوياته.



عند نقر الارتباط، تفتح صفحة ويب جديدة وسيحتاج إلى نقر ارتباط لإرسال رمز المرور. بمجرد حصوله عليه يدخله في نافذة المتصفح ونقر إرسال، لعرض الرسالة.

وبغض النظر عن نوع حساب البريد الإلكتروني الذي ترسل إليه رسالة الوضع السري، سيتعين على المستلم فتحه في مستعرض ويب لعرض المحتوى بطريقة لا تسمح إلا بقراءته.

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