خطوات مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح في آيفون

الوكيل الإخباري - يمكن أن تساعدك ذاكرة التخزين المؤقت في هاتف آيفون في تشغيل التطبيقات وتحميل مواقع الويب بشكل أسرع ولكن مع مرور الوقت يمكن أن تتراكم، مما يؤدي إلى استهلاك مساحة التخزين في هاتفك وتقليل أداء الهاتف.

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بالرغم من أن الملفات الموجودة في ذاكرة التخزين المؤقت صغيرة الحجم لكنها تتراكم بمرور الوقت، مما يؤثر في سرعة الهاتف ويجب مسحها بين الفترة والأخرى وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

1 - افتح تطبيق الإعدادات في هاتف آيفون.

2 - انتقل للأسفل ثم اضغط على خيار متصفح سفاري.

3 - في الشاشة التي تظهر لك انتقل للأسفل ثم اضغط على خيار مسح السجل وبيانات الموقع.

4 - تظهر لك رسالة منبثقة تحذرك من أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت يزيل سجل التصفح وملفات تعريف الارتباط وبيانات التصفح الأخرى.

5 - اضغط على خيار مسح التاريخ والبيانات لتأكيد الأمر.

وإذا كنت ترغب في مسح البيانات من مواقع الويب الفردية دون مسح ذاكرة التخزين المؤقت بالكامل لمتصفح سفاري، فإن بإمكانك اتباع الخطوات التالية:



1 - في الشاشة السابقة اضغط على خيار متقدم.

2 - حدد خيار بيانات موقع الويب الذي تريد مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاص به.

3 - اضغط على خيار تعديل.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية