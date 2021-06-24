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الخميس، 24-06-2021 11:58 ص

خطوات مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً

زيادة-متابعين-انستقرام


الوكيل الإخباري - أصبح بإمكانك اليوم مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً دون أخذ لقطة شاشة لها.

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خطوات مشاركة تغريدات تويتر على إنستغرام مباشرةً: 

1 - يمكنك إرسال التغريدات مباشرةً إلى إنستغرام بسهولة، وهي تعمل مثل باقي طرق مشاركة التغريدات عبر التطبيقات الأخرى.
2- وقد جاءت هذه الخاصية بعدما لاحظت تويتر أن المستخدمين يقومون بأخذ صور للشاشة ووضعها بعد ذلك في قصص إنستغرام.

3- ولذلك تحتاج إلى الضغط على سهم المشاركة الموجود أسفل التغريدة التي ترغب في مشاركتها.
4- وبعد ذلك قم باختيار قصص إنستغرام حتى ترسل التغريدة إليها.

5- وينقلك هذا الاختيار إلى تطبيق إنستغرام مباشرةً، وتجد لقطة شاشة للتغريدة جاهزة للمشاركة.
6- ولكن المشاركة تتم عبر لقطة شاشة فقط، وهذا يعني أنك لا تستطيع الضغط على رابط التغريدة حتى تنتقل إلى صفحتها.
7- ومن المتوقع أن تتيح تويتر هذه الخاصية في المستقبل كطريقة لجذب المستخدمين إليها. 



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

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