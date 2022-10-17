الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

زيادين: الأردن يؤمن بضرورة إعادة ضبط العولمة

فيضانات نيجيريا تودي بحياة 600 شخص

اعلان هام لطلبة مكرمة الجيش في الجامعة الأردنية- وثيقة

إصابة بتدهور صهريج محروقات على طريق المطار

إغلاق مسرب من طريق المطار إثر تدهور مركبة شحن- صور

ما هي الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية؟

ألمانيا: طيارو شركة يورو وينغز يبدأون إضرابا يستمر 3 أيام

توقيف شخصين على خلفية قضايا فساد بملايين الدنانير

نادي الأسير: 5300 حالة اعتقال سجلت منذ مطلع العام

عقل: انخفاض أسعار البنزين عالمياً 2 %

الإثنين، 17-10-2022 10:41 ص

خطوات نقل رسائل واتساب من اندرويد إلى ايفون

2022921223342513NN


الوكيل الإخباري-قدمت واتساب طريقة رسمية لنقل المحادثات من هاتف أندرويد إلى أيفون.

يوفر واتساب نسخاً احتياطية سحابية للمحادثات مرتبطة بأنظمة تشغيل محددة، ولكن النسخة الاحتياطية على غوغل درايف من هاتف أندرويد، لا يمكنك الوصول إليها إلا جهاز أندرويد، مثل النسخة من واتساب عبر آي كلاود من أيفون، التي لا يمكن الوصول إليها إلا بأيفون.

ولكن واتساب نجحت في تسهيل الأمر للانتقال بين الجهازين.

اضافة اعلان

 

تطبيق Move to iOS
لنقل محادثات واتساب من جهاز أندرويد إلى أيفون، يجب تنزيل تطبيق Move to iOS من أندرويد المجاني.

الخطوة 1: افتح متجر غوغل بلاي على هاتف أندرويد.
الخطوة 2: اضغط شريط البحث أعلى الشاشة.
الخطوة 3: ابحث عن Move to iOS.
الخطوة 4: اضغط التطبيق، ثم زر التثبيت الأخضر لتنزيله.

بعد تنزيل التطبيق

1: مع تشغيل أيفون الجديد وظهور شاشة الترحيب السحب من أسفل الشاشة. 
2: ضغط الإعداد يدوياً.
3: تحديد شبكة واي فاي للاتصال بها، من نفس شبكة هاتف أندرويد.
4: نقر متابعة لإعداد Face ID و "الإعداد لاحقاً" لإنهائه لاحقاً.
5: في شاشة التطبيقات والبيانات، نقر نقل البيانات من أندرويد.

 

لنقل بيانات واتس أب 
ولنجاح النقل، يجب أن هاتف أندرويد يعمل بنظام أندرويد 5.0 أو ما بعده وأن هاتف آيفون يعمل بنظام آي أو إس 15.5 أو ما بعده، ويكون الجهازان قريبان ومتصلين بشبكة واي فاي نفسها.

1: فتح تطبيق Move to iOS على هاتف أندرويد.
2: ضغط  زر متابعة ثم الموافقة.
3: في نافذة إذن الموقع، النقر أثناء استخدام التطبيق.
4: ضغط متابعة وإدخال الرمز مرة واحدة المعروض على جهاز أيفون.
5: الاتصال بشبكة واي فاي المؤقتة عند الطلب.
6- في صفحة نقل البيانات، واتساب ، ثم نقر زر متابعة.

بعدها يكون أيفون جاهزاً لتنزيل واتس أب من متجر أبل وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف نفسه، لتظهر المحادثات من أندرويد على أيفون الجديد، حسب موقع ديجيتال تريندز.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_5_30_4_2_6_257

حيلة بسيطة تكشف التطبيقات التي تتجسس على هاتف آيفون

111111111

بنهاية 2022 .. كيف يتم التخلص من الهواتف القديمة؟

900x450_uploads,2022,10,16,9b60dcaa32

أهم إعدادات خصوصية عليك تغييرها في جهاز آيفون الجديد

سوني-تطلق-كاميرة-Sony-ZV-1F-التي-تستهدف-مدوني-الفيديو-ومنشئي

سوني تطلق كاميرا مخصصة لمدوني الفيديو

94904Image1

مايكروسوفت تطلق جهازها اللوحي الجديد

ترتيب افضل 10 مواقع التواصل الإجتماعي - مطلع سنة 2020

تعطل عمل موقع اتصالات عالمي

أخبار متعلقة
20221015185557304N

لهذا السبب يجب استخدام وضع الطاقة المنخفضة على ساعة آبل

تطبيق واتساب

تحذير هام لمستخدمي "واتساب"

20221011202425407FB

كيف تغلق الفي بي إن على هاتف آيفون؟

واتساب

واتساب تطلق ميزة جديدة لجميع المستخدمين .. تعرف عليها

20-08-03_21-33-12

كيفية وقف إشعارات رسائل واتساب المزعجة

How-To-Transfer-WhatsApp-Data-From-Android-To-iOS_600x350

خطوات نقل رسائل واتساب من أندرويد إلى أيفون