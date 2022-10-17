خطوات نقل رسائل واتساب من اندرويد إلى ايفون

الوكيل الإخباري-قدمت واتساب طريقة رسمية لنقل المحادثات من هاتف أندرويد إلى أيفون.



يوفر واتساب نسخاً احتياطية سحابية للمحادثات مرتبطة بأنظمة تشغيل محددة، ولكن النسخة الاحتياطية على غوغل درايف من هاتف أندرويد، لا يمكنك الوصول إليها إلا جهاز أندرويد، مثل النسخة من واتساب عبر آي كلاود من أيفون، التي لا يمكن الوصول إليها إلا بأيفون.



ولكن واتساب نجحت في تسهيل الأمر للانتقال بين الجهازين.

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تطبيق Move to iOS

لنقل محادثات واتساب من جهاز أندرويد إلى أيفون، يجب تنزيل تطبيق Move to iOS من أندرويد المجاني.



الخطوة 1: افتح متجر غوغل بلاي على هاتف أندرويد.

الخطوة 2: اضغط شريط البحث أعلى الشاشة.

الخطوة 3: ابحث عن Move to iOS.

الخطوة 4: اضغط التطبيق، ثم زر التثبيت الأخضر لتنزيله.



بعد تنزيل التطبيق



1: مع تشغيل أيفون الجديد وظهور شاشة الترحيب السحب من أسفل الشاشة.

2: ضغط الإعداد يدوياً.

3: تحديد شبكة واي فاي للاتصال بها، من نفس شبكة هاتف أندرويد.

4: نقر متابعة لإعداد Face ID و "الإعداد لاحقاً" لإنهائه لاحقاً.

5: في شاشة التطبيقات والبيانات، نقر نقل البيانات من أندرويد.

لنقل بيانات واتس أب

ولنجاح النقل، يجب أن هاتف أندرويد يعمل بنظام أندرويد 5.0 أو ما بعده وأن هاتف آيفون يعمل بنظام آي أو إس 15.5 أو ما بعده، ويكون الجهازان قريبان ومتصلين بشبكة واي فاي نفسها.



1: فتح تطبيق Move to iOS على هاتف أندرويد.

2: ضغط زر متابعة ثم الموافقة.

3: في نافذة إذن الموقع، النقر أثناء استخدام التطبيق.

4: ضغط متابعة وإدخال الرمز مرة واحدة المعروض على جهاز أيفون.

5: الاتصال بشبكة واي فاي المؤقتة عند الطلب.

6- في صفحة نقل البيانات، واتساب ، ثم نقر زر متابعة.



بعدها يكون أيفون جاهزاً لتنزيل واتس أب من متجر أبل وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف نفسه، لتظهر المحادثات من أندرويد على أيفون الجديد، حسب موقع ديجيتال تريندز.

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