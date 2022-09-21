خطوات نقل محتوى هاتف أيفون إلى شاشة التلفزيون بـ AirPlay

الوكيل الإخباري - ويسمح AirPlay من آبل لمستخدمي أيفون ببث محتوى شاشاتهم على التلفزيون، لتشغيل مقاطع فيديو وموسيقى أو مشاهدة الصور.
ولنقل المحتوى إلى التلفزيون ينصح موقع زد نت، بخطوات أهمها :
1- اختر الملف وانقر مشاركة. بعد اختيار الفيديو أو الصورة، اضغط زر "مشاركة" أسفل يسار الشاشة.
2- التمرير إلى أسفل بعد خيارات المشاركة حتى AirPlay ثم نقره.
3- بعد ظهور الأجهزة المتاحة على الشبكة، يمكن اختيار جهاز تلفزيون أو جهاز بث لتشغيل الوسائط.
4- بعد تشغيل الوسائط على التلفزيون، يمكن التقدم للأمام أو التكبير أو التصغير أو تشغيل الصور الحية، من أيفون.
نقل محتوى الشاشة إلى أيفون
1- السحب على شاشة أيفون للوصول إلى مركز التحكم واضغط على Screen Mirroring لإظهار الأجهزة المتاحة على الشبكة.
2- تحديد التلفزيون وضغطه. وبعد تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة، يمكن استخدام الهاتف للتحكم عن بعد فيه.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة