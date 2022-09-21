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الأربعاء، 21-09-2022 02:25 م

خطوات نقل محتوى هاتف أيفون إلى شاشة التلفزيون بـ AirPlay

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الوكيل الإخباري - ويسمح AirPlay من آبل لمستخدمي أيفون ببث محتوى شاشاتهم على التلفزيون، لتشغيل مقاطع فيديو وموسيقى أو مشاهدة الصور.

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ولنقل المحتوى إلى التلفزيون ينصح موقع زد نت، بخطوات أهمها : 


1- اختر الملف وانقر مشاركة. بعد اختيار الفيديو أو الصورة، اضغط زر "مشاركة" أسفل يسار الشاشة.

2- التمرير إلى أسفل بعد خيارات المشاركة حتى AirPlay ثم نقره.

3- بعد ظهور الأجهزة المتاحة على الشبكة، يمكن اختيار جهاز تلفزيون أو جهاز بث لتشغيل الوسائط. 

4- بعد تشغيل الوسائط على التلفزيون، يمكن التقدم للأمام أو التكبير أو التصغير أو تشغيل الصور الحية، من أيفون.

 

نقل محتوى الشاشة إلى أيفون
1- السحب على شاشة أيفون للوصول إلى مركز التحكم واضغط على Screen Mirroring لإظهار الأجهزة المتاحة على الشبكة.

2- تحديد التلفزيون وضغطه. وبعد تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة، يمكن استخدام الهاتف للتحكم عن بعد فيه.

 

 

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