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السبت، 21-05-2022 12:37 م

خطوة آبل تشير إلى التقدم في المشروع الرئيسي

معلومات_عن_شركة_أبل


الوكيل الإخباري - عرض المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل نظارة الواقع المختلط القادمة على مجلس إدارة الشركة، مشيرين إلى أن تطوير الجهاز قد وصل إلى مرحلة متقدمة.

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ويجتمع مجلس إدارة الشركة، المكون من ثمانية مديرين مستقلين والرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، أربع مرات على الأقل في السنة. وعرضت نسخة من الجهاز على المديرين خلال الاجتماع الأخير.


وعززت آبل في الأسابيع الأخيرة أيضًا تطوير نظام rOS – وهو اختصار لنظام التشغيل الواقعي – وهو النظام الذي يشغل النظارة.


ويشير هذا التقدم، إلى جانب العرض التقديمي على المجلس، إلى أن ظهور المنتج لأول مرة يمكن أن يأتي في غضون الأشهر العديدة القادمة.


وتمثل نظارة الرأس، التي تجمع بين عناصر الواقع الافتراضي والواقع المعزز، الرهان الكبير التالي للشركة، وهي أول فئة منتجات رئيسية جديدة للشركة منذ Apple Watch في عام 2015.


وتقحم هذه النظارة العملاقة التكنولوجية في صناعة لا تزال ناشئة، وهي صناعة تهيمن عليها حاليًا شركة ميتا. وتبحث آبل عن طرق جديدة لتوسيع نشاطها التجاري للأجهزة، الذي يشكل نحو 80٪ من المبيعات السنوية.


وتهدف آبل إلى الكشف عن نظارة الرأس في وقت مبكر من نهاية هذا العام أو في وقت ما من العام المقبل، مع تخطيطها لطرح إصدار المستهلك في عام 2023.


وقد استهدفت تقديمها في مؤتمر المطورين العالمي في شهر يونيو. ولكن التحديات المتعلقة بالمحتوى وارتفاع درجة الحرارة أدت إلى تأخيرات محتملة.


وعادةً ما يكون مجلس إدارة الشركة هو أول مجموعة خارج موظفي آبل المنتظمين يرى المنتجات المستقبلية.


وعرض المسؤولون التنفيذيون المساعد الصوتي سيري على المجلس قبل عدة أسابيع من طرحه للجمهور في عام 2011، في الوقت الذي استقال فيه ستيف جوبز من منصب الرئيس التنفيذي.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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