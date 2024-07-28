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خلل في منصة إكس يُظهر الإعجابات المخفية

اكس
تعبيرية
الأحد، 28-07-2024 09:41 ص

 

الوكيل الاخباري- أكدت منصة إكس (تويتر سابقًا) تعرضها لخلل أمني أدى إلى إظهار الإعجابات الخاصة بالمستخدمين، وذلك بعد مدة وجيزة من إطلاقها ميزة إخفاء الإعجابات.

وأرسلت المنصة رسالة إلكترونية للمستخدمين المتأثرين، كشفت فيها عن وقوع الحادث في يونيو الماضي، إذ سمحت ثغرة أمنية برؤية الإعجابات الخاصة بالمستخدمين حتى بعد إخفائها.

وأعلنت إكس أن فريقها تلقى معلومات تفيد بأن بعض الإعجابات قد تكون بقيت متاحة للجمهور، وقالت في بريد إلكتروني للمستخدمين المتأثرين: “لقد تواصلنا معك؛ لأن حسابك على منصة إكس قد يكون قد تأثر بهذا الحادث الأمني”.

وكانت المنصة تتيح سابقًا للجميع الاطلاع على قائمة الإعجابات الخاصة بالحسابات العامة، ولكنها قررت إخفاءها بسبب ما عدّته “سلوكيات خطأ” من المستخدمين، مثل التردد في الإعجاب بالمحتوى خوفًا من الانتقادات أو المضايقات أو الانتقام من المتصيّدين أو لحماية صورتهم العامة.

وأكدت إكس أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لحماية خصوصية الإعجابات، مع الإبقاء على إجمالي عدد الإعجابات لكل منشور مرئيًا للجميع.

ولم تكشف المنصة عن عدد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة، لكن يبدو أنها أثّرت في عدد محدود من الحسابات.

 

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