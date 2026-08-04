خلل مفاجئ في واتساب يعطّل حسابات مستخدمين.. وميتا تتدخل

الوكيل الإخباري- أقرت شركة ميتا بوجود خلل تقني أدى إلى وضع عدد من حسابات مستخدمي واتساب قيد المراجعة بشكل مفاجئ، مؤكدة أنها تعمل على إعادة الوصول إلى الحسابات المتضررة.

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وأبلغ مستخدمون عبر منصتي إكس وثريدز عن حظر حساباتهم أو إخضاعها للمراجعة دون إنذار، ما منعهم من استخدام التطبيق مؤقتًا.