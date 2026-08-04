خلل مفاجئ في واتساب يعطّل حسابات مستخدمين.. وميتا تتدخل

وأبلغ مستخدمون عبر منصتي إكس وثريدز عن حظر حساباتهم أو إخضاعها للمراجعة دون إنذار، ما منعهم من استخدام التطبيق مؤقتًا.
وأوضحت ميتا أنها تراجع المشكلة وتسعى لإعادة الحسابات المتأثرة، مشيرة إلى أن الأخطاء قد تحدث أثناء أنظمة مكافحة إساءة الاستخدام، لكنها لم تكشف سبب الخلل أو عدد الحسابات المتضررة.
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