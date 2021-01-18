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الإثنين، 18-01-2021 11:32 ص

خوفا من ترامب .. هذا ما فعله موظفو تويتر !

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الوكيل الإخباري _ بعد قرار شركة تويتر بتعليق حساب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بشكل دائم ، حالة من الخوف والقلق تنتاب موظفي شركة تويتر ، وذلك خوفا من انتقام مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

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حيث اشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الى أن بعض موظفي المنصة حولوا حساباتهم إلى حسابات خاصة وأزالوا سيرهم الذاتية عبر الإنترنت بسبب مخاوف من احتمال استهدافهم من مؤيدي الرئيس.

وبالإضافة إلى ذلك، حصل بعض المديرين التنفيذيين في تويتر على حراس شخصيين .


المصدر : الامارات نيوز 



 




 

 


 

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