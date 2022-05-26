دايسون تطور روبوتات قادرة على أداء الأعمال المنزلية

الوكيل الإخباري - عرضت شركة دايسون سلسلة من الروبوتات النموذجية التي تطورها، وأعلنت عن خطط لتوظيف مئات المهندسين على مدى السنوات الخمس المقبلة من أجل بناء روبوتات قادرة على القيام بالأعمال المنزلية.

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وتتطلع الشركة، المشهورة بمجموعتها من المكانس الكهربائية، إلى تجاوز المكانس الكهربائية والمراوح والمجففات التي جعلت مؤسسها أحد أغنى رجال الأعمال البريطانيين.



وتوضح الصور المهارات الحركية الدقيقة للروبوتات بأذرع قادرة على حمل الصحون من رف التجفيف، أو كنس الأريكة، أو التقاط لعبة الأطفال.



وتقول الشركة إنها تهدف إلى تطوير جهاز مستقل قادر على القيام بالأعمال المنزلية والمهام الأخرى. ويمكن إطلاق مثل هذا الجهاز بحلول عام 2030.



ويأتي ذلك بعد أكثر من نصف عقد من إطلاق الشركة لجهازها الروبوتي الأول Dyson 360 Eye في عام 2014. وأكدت دايسون منذ فترة طويلة اهتمامها بالذكاء الاصطناعي والروبوتات لدعم منتجاتها المستقبلية.



وتم الإعلان بالتزامن مع المؤتمر الدولي حول الروبوتات والأتمتة في فيلادلفيا. ويمثل الإعلان أداة توظيف مع رابط بارز يقول “ابدأ حياتك المهنية في دايسون” بالقرب من الجزء العلوي من بيان الشركة الصحفي.



وتقول الشركة إنها في خضم أكبر حملة توظيف هندسية في تاريخها. وتوظف حاليًا 250 مهندس روبوتات من ذوي الخبرة في الرؤية الحاسوبية، والتعلم الآلي، وأجهزة الاستشعار والميكاترونيك.



وتأمل دايسون في توظيف 700 آخرين خلال السنوات الخمس المقبلة. وتقول إنها أضافت 2000 موظف جديد إلى قوتها العاملة هذا العام.

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