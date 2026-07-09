دراسة تكشف ثغرات في أنظمة منع المراهقين من دخول منصات التواصل

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الوكيل الإخباري- كشفت دراسة حديثة عن صعوبات تواجه تطبيق أول قانون عالمي يحظر إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً في أستراليا، بعد نجاح مستخدمين تجريبيين في تجاوز أنظمة التحقق من العمر. اضافة اعلان





وأظهرت الاختبارات أن منصات مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب لم تطلب إثبات العمر عند إنشاء حسابات تجريبية، بينما طلبت منصة "Kick" فقط التحقق من العمر.



ويُلزم القانون الأسترالي منصات التواصل باتخاذ إجراءات لمنع المستخدمين دون 16 عاماً من إنشاء حسابات، لكن الدراسة أشارت إلى تحديات كبيرة أمام فعالية أنظمة الرقابة الحالية.





