دراسة تكشف ثغرات في أنظمة منع المراهقين من دخول منصات التواصل

وأظهرت الاختبارات أن منصات مثل إنستغرام وسناب شات وتيك توك ويوتيوب لم تطلب إثبات العمر عند إنشاء حسابات تجريبية، بينما طلبت منصة "Kick" فقط التحقق من العمر.
ويُلزم القانون الأسترالي منصات التواصل باتخاذ إجراءات لمنع المستخدمين دون 16 عاماً من إنشاء حسابات، لكن الدراسة أشارت إلى تحديات كبيرة أمام فعالية أنظمة الرقابة الحالية.
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