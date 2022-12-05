دراسة تكشف عن الأسباب الأكثر شيوعا للتخلص من الهاتف الذكي

الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجرتها شركة Green Smartphone أن 5.3 مليار هاتف سيتم التخلص منها هذا العام 2022، وأظهرت الدراسة أكثر الأسباب شيوعاً لتخلص المستخدمين من هواتفهم.



وبينت الدراسة أن السبب الأكثر شيوعاً لتوقف الهاتف عن الشحن هو أن منفذ الشحن مليء بالأوساخ أو الحطام. وقد يساعدك استخدام الهواء المضغوط على تنظيف المنفذ. وقبل إلقاء هذا الهاتف في سلة المهملات، قد تفكر في تغيير البطارية أو استخدام كابل أو قابس مختلف.



وكانت شاشة اللمس المكسورة السبب التالي الأكثر ترجيحاً للتخلي عن الهاف، وهذا منطقي لأنه بمجرد أن يتعذر على شاشتك التي تعمل باللمس تسجيل عمليات اللمس، لا يمكنك فعل الكثير بها. والشاشة التي تعمل باللمس هي جزء حساس من الهاتف الذكي لدرجة أنها ما لم تكن مغطاة بواقي شاشة، فإنها تكون مكشوفة وجاهزة للكسر بصدمة واحدة. وكان هذا هو السبب الذي ذكره 10 % ممن تخلصوا من هواتفهم الذكية.



السبب التالي الأكثر شيوعاً وراء تخلص المستهلكين من هواتفهم الذكية بنسبة 9% من الإجمالي هو أن السماعة لم تعد تعمل. وبنفس النسبة يتخلص العديد من المستخدمين من هواتفهم ميل هاتف ذكي معين إلى السخونة الزائدة. وترتفع درجة حرارة معظم الهواتف بين الحين والآخر، ولكن حرق يديك باستمرار أثناء محاولة إجراء مكالمة ليس بالأمر الجيد.

السبب الخامس الأكثر ترجيحاً لكسر الهاتف الذكي، والذي يستحوذ على 8% من أهم 13 سبباً، هو الميكروفون المكسور. وهذا يرتبط بشاشة تعمل باللمس مكسورة ومكبر صوت مكسور. وقد يكون إجراء واستقبال المكالمات أمراً صعباً بدون ميكروفون يعمل.



وتشمل الأسباب الثلاثة التالية لكسر الهاتف، والتي حصل كل منها على 7% من الإجمالي، سرعة استنزاف البطارية، وتعطل الكاميرا، وعدم القدرة على الاتصال بشبكة واي فاي.



السبب التاسع الأكثر شيوعاً للتخلص من الهاتف هو أن البلوتوث لا يعمل (4% من الإجمالي). وتشكل المشكلتان التاليتان 2% من الأسباب الأكثر شيوعاً، وهي توقف زر الصوت عن العمل وكسر زر الطاقة.



وهناك سببان أقل احتمالاً للتخلص من هاتفك الحالي، وكلاهما يحدث بنسبة 1% فقط من الوقت، وهما خلل في نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وعدم القدرة على استخدام الشحن اللاسلكي، بحسب موقع فون أرينا.

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