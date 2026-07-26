دراسة تكشف فوائد تشغيل وضع الطيران ليلًا

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الوكيل الإخباري- يُنصح بتشغيل وضع الطيران أثناء النوم، إذ يعطّل إشارات الشبكة والواي فاي والبلوتوث، ما يقلل انبعاثات الترددات الراديوية ويمنع الإشعارات التي قد تُفسد جودة النوم. اضافة اعلان





وبحسب تقرير لموقع Science Insights، فإن تشغيل وضع الطيران لا يثبت فقط تقليل التعرض للإشارات اللاسلكية، بل يساعد أيضًا على نوم أكثر هدوءًا، خاصة لمن يستخدمون هواتفهم كمنبه بجانب السرير.



وأظهرت دراسة أجرتها جامعة رود آيلاند الأمريكية أن الإشعارات الليلية ترتبط باضطرابات النوم، وزيادة الوقت اللازم للاستغراق فيه، والشعور بالنعاس خلال اليوم التالي.



وأشار التقرير إلى أن بعض الأشخاص قد يشعرون بالقلق عند فصل الهاتف عن الشبكة، لذلك يُفضّل التدرج، مثل كتم الإشعارات أولًا قبل الاعتياد على تشغيل وضع الطيران.



كما أوضح أن معظم تطبيقات تتبع النوم تعمل بشكل طبيعي في وضع الطيران، بينما قد تتوقف التطبيقات التي تعتمد على الاتصال بالإنترنت أو البلوتوث، ما لم يُفعّل البلوتوث يدويًا بعد تشغيل وضع الطيران.





