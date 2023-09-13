الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

اكتمال وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/ 76

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاربعاء

الامن العام : مواطن يطعن شقيقته في عمان

الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أميركا

ازدياد ملحوظ في أعداد فاحشي الثراء بالدول العربية.. أين يعيش الأثرياء؟ - أسماء الدول

طلبة الطب في مؤتة يشكون من نظام الدراسة ويطالبون بتعديله

ارتفاع معدل التضخم السنوي في أمريكا لـ 3.7%

صدور ارادة ملكية سامية

سفراء يؤدون اليمين القانونية أمام الملك - صور

بحث التعاون بين جامعة الحسين بن طلال ونقابة الأطباء

الأربعاء، 13-09-2023 04:18 م

دراسة : ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت

الإنترنت


الوكيل الإخباري- ما زال ثلث سكان العالم محرومين من الوصول إلى الإنترنت، على الرغم من أن عدد الأشخاص المتصلين في أعلى مستوياته، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها هيئة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء.

زاد المتصلون بالانترنت نحو 100 مليون شخص منذ التعداد الذي أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات في العام الماضي، وهو وكالة الأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

اضافة اعلان


هذا يعني أن 67% من سكان العالم، أو 5,4 مليار شخص، متصلون بالإنترنت حاليًا.
ومع ذلك، ما زال 2,6 مليار شخص آخرين محرومين من الانترنت.


وقالت دورين بوغدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات في بيان "يعد هذا التحسن في الاتصال خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح... لن نرتاح حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الهادف حقيقة معاشة للجميع في كل مكان".


وأضافت أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة "لتحقيق اتصال عالمي شامل وهادف بحلول عام 2030".


تقع أكثر المناطق التي تحتاج لزيادة اتصالها بالانترنت في البلدان المنخفضة الدخل. وتؤكد أحدث التقديرات العالمية أن النمو المزدوج الرقم في الاتصال الذي لوحظ في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان قصير الأجل.


وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير الثلاثاء إن "الاتجاهات الحالية ليست قوية بما يكفي لضمان تحقيق هدف الاتصال العالمي الشامل والهادف بحلول عام 2030".

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6501b65c4236042fe7700a0c

"ثريدز" تحظر جميع عمليات البحث عن "فيروس كورونا"

586

تغيّر كبير.. كشف سر حول تصنيع آيفون 15

dd_size__cehthjm7sxqq_xlarge

بعد اصدار آيفون 15 .. انخفاض سعر بيع آيفون 14 في الصين

423332_60_1694329037

فرنسا تصدر قراراً بحظر بيع طراز من ايفون على اراضيها .. اليكم السبب !

202391312453894QT

عدد مستخدمي "بلوسكاي" يتخطى المليون

tok2-780x470

كيف يمكن تمرير فيديوهات تيك توك تلقائياً

أخبار متعلقة
eee

ارتفاع تصنيف الأردن عربيا وعالميا بسرعة الإنترنت

تطبيق واتساب

هام .. أمور عليك تعديلها والانتباه لها في "واتساب"

515ee33ed65b8d524246b8a5dc2db72a

خاصية جديدة في "اكس" تهم كل المستخدمين

64ee527f4c59b76b1a149bcd

ميتا تشطب آلاف الحسابات على فيسبوك وانستغرام لهذا السبب!

64ec98b94236046e386379b7

كيف توقف تنصت وتجسس هاتفك عليك الآن؟!

64ec9db04c59b73e6a7e62a8

10 حيَل على واتس آب قد لا تكون على دراية بها!