دراسة : ثلث سكان العالم محرومون من الانترنت

الوكيل الإخباري- ما زال ثلث سكان العالم محرومين من الوصول إلى الإنترنت، على الرغم من أن عدد الأشخاص المتصلين في أعلى مستوياته، وفقا لأحدث إحصاءات نشرتها هيئة تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء.



زاد المتصلون بالانترنت نحو 100 مليون شخص منذ التعداد الذي أجراه الاتحاد الدولي للاتصالات في العام الماضي، وهو وكالة الأمم المتحدة المعنية بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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هذا يعني أن 67% من سكان العالم، أو 5,4 مليار شخص، متصلون بالإنترنت حاليًا.

ومع ذلك، ما زال 2,6 مليار شخص آخرين محرومين من الانترنت.



وقالت دورين بوغدان مارتن، الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات في بيان "يعد هذا التحسن في الاتصال خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح... لن نرتاح حتى نعيش في عالم يصبح فيه الاتصال الهادف حقيقة معاشة للجميع في كل مكان".



وأضافت أن هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة "لتحقيق اتصال عالمي شامل وهادف بحلول عام 2030".



تقع أكثر المناطق التي تحتاج لزيادة اتصالها بالانترنت في البلدان المنخفضة الدخل. وتؤكد أحدث التقديرات العالمية أن النمو المزدوج الرقم في الاتصال الذي لوحظ في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020 كان قصير الأجل.



وقال الاتحاد الدولي للاتصالات في تقرير الثلاثاء إن "الاتجاهات الحالية ليست قوية بما يكفي لضمان تحقيق هدف الاتصال العالمي الشامل والهادف بحلول عام 2030".



البيان