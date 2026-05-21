دعوات إلكترونية تهدد الحسابات البنكية لمستخدمي Gmail

الخميس، 21-05-2026 01:01 م
الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء الأمن السيبراني من حملة احتيال إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي Gmail عبر دعوات مزيفة تبدو وكأنها مرسلة من أشخاص موثوقين، بهدف سرقة بيانات الحسابات والوصول إلى الخدمات البنكية والمالية المرتبطة بها.


وكشفت إحدى مستخدمات Gmail لصحيفة “ديلي ميل” أنها كادت تفقد حسابها على غوغل بعد تلقيها رسالة بدت كدعوة عادية من إحدى صديقاتها، تضمنت زرًا بعنوان “عرض وتأكيد الحضور”، قبل أن تُحوَّل إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة تشبه صفحات غوغل الرسمية.

وأوضحت أن الرسالة أُرسلت بالفعل من البريد الإلكتروني الخاص بصديقتها، بعدما تمكن المخترقون من اختراق حسابها واستخدامه لإرسال رسائل احتيالية إلى جهات الاتصال.

وحذّرت راشيل توباك، الرئيسة التنفيذية لشركة SocialProof Security، من خطورة هذا النوع من الهجمات، مشيرة إلى أن البريد الإلكتروني يُعد بوابة رئيسية للوصول إلى الحسابات البنكية والصحية وحسابات التواصل الاجتماعي.

وبيّن الخبراء أن المحتالين يعتمدون على طريقتين رئيسيتين؛ الأولى عبر زرع برامج خبيثة داخل روابط الدعوات لسرقة البيانات الحساسة، والثانية من خلال صفحات تسجيل دخول مزيفة تهدف لجمع بيانات المستخدمين وكلمات المرور.

وأشاروا إلى أن المخترقين يستخدمون الحسابات المسروقة لاحقًا لانتحال شخصية الضحايا وإرسال رسائل احتيالية جديدة إلى الأصدقاء وأفراد العائلة، إضافة إلى محاولة اختراق الحسابات المالية والخدمية المرتبطة بالبريد الإلكتروني.

ونصح مختصون بضرورة التأكد من صحة أي دعوة إلكترونية قبل النقر على الروابط المرفقة، والتواصل مباشرة مع الشخص المرسل عند الشك، إلى جانب تجنب استخدام كلمة المرور نفسها في أكثر من حساب.
 
 


