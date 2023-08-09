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الأربعاء، 09-08-2023 01:48 م

دعوى قضائية تطالب غوغل بـ 5 مليارات دولار

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الوكيل الإخباري- رفضت قاضية أمريكية محاولة شركة غوغل إسقاط دعوى قضائية تتهمها بانتهاك خصوصية ملايين الأشخاص، من خلال تتبع استخدامهم للإنترنت سراً.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إيفون جونزاليس روجرز،  إنها لم تجد ما يثبت أن المستخدمين وافقوا على السماح لغوغل بجمع معلومات عما شاهدوه على الإنترنت.

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ووصف ديفيد بويز، محامي المدعين في الدعوى الجماعية التي تطلب تعويضاً للمستخدمين خمسة مليارات دولار، قرار المحكمة بأنه "خطوة مهمة على طريق حماية خصوصية ملايين الأمريكيين".

وقال المدعون إن تحليلات وملفات تعريف الارتباط وتطبيقات غوغل، بتتبع أنشطتهم حتى عند ضبط متصفح كروم التابع لغوغل على وضع "التصفح المتخفي".


وأضافوا أن هذا سمح لغوغل بالتعرف على ما يكفي من معلومات عن أصدقائهم وهواياتهم وأطعمتهم المفضلة وعادات التسوق "والأشياء التي يحتمل أن تكون محرجة" التي يبحثون عنها عبر الإنترنت.


تغطي الدعوى القضائية مستخدمي غوغل منذ الأول من يونيو (حزيران) 2016، وتطالب بتعويضات لا تقل عن خمسة آلاف دولار لكل مستخدم عن انتهاكات القانون الاتحادي المتعلق بالتنصت وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.

 

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