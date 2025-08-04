دعوى قضائية تنهي احتكار غوغل لسوق متاجر التطبيقات

الوكيل الإخباري- في تحول تاريخي في سوق التطبيقات الرقمية، أصدرت محكمة أمريكية حكمًا يُلزم شركة غوغل بالسماح لمتاجر التطبيقات التابعة لأطراف ثالثة، مثل متجر Epic Games، بالعمل داخل متجر "غوغل بلاي" الرسمي.

اضافة اعلان



جاء هذا القرار بعد ثلاث سنوات من المعركة القانونية التي رفعتها Epic Games، مطورة لعبة Fortnite، ضد غوغل بتهمة احتكار سوق تطبيقات نظام أندرويد. وأدانت هيئة المحلفين ممارسات غوغل ووصفتها بأنها غير قانونية.



تداعيات الحكم:

السماح لمتاجر تطبيقات خارجية مثل Epic Games وAptoide بالظهور داخل متجر "غوغل بلاي".

السماح بأنظمة فوترة بديلة بدلاً من نظام غوغل الحالي لعمليات الشراء داخل التطبيقات.



قد يؤدي هذا إلى خسائر مالية بمليارات الدولارات لشركة ألفابت (الشركة الأم لغوغل) نتيجة فقدان السيطرة على عمولات الشراء داخل التطبيقات.



ردود الفعل:

تيم سويني، مؤسس Epic Games، وصف الحكم بـ"النصر الكامل" الذي يفتح الباب أمام المنافسة الحرة في سوق التطبيقات.



غوغل أعلنت نيتها استئناف الحكم، لكن خبراء قانونيين يشككون في إمكانية تعديل القرار بسبب مكانته القضائية.



كشف المستور:

أظهرت جلسات المحاكمة رسائل وبريدًا إلكترونيًا داخليًا من كبار المسؤولين في غوغل، كشفت عن خوف الشركة من منافسة Epic Games ورفضها السماح لمتاجر خارجية في متجرها.



هذا القرار يمثل خطوة تاريخية لتعزيز المنافسة في سوق تطبيقات أندرويد، ما يصب في مصلحة المطورين والمستخدمين على حد سواء.