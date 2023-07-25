الثلاثاء 25-07-2023
الوكيل الاخباري

الأمن للمواطنين: شاركونا في التصدي لهذا القاتل - فيديو

الجزائر.. إخماد 80 بالمئة من حرائق الغابات

إقبال طبيعي على أجهزة التبريد رغم ارتفاع درجات الحرارة

شمول نحو 2465 أسرة جديدة في برنامج الدعم النقدي الموحد

سقوط حر لعملات عربية في وقت قياسي .. تعرف عليها

توضيح من التربية بعد انتهاء امتحانات التوجيهي

شاهد : موقف بطولي لشرطي اردني يحول دون وقوع كارثة - فيديو

الأمن يكشف هوية مطلق النار على فتاة بإربد ويلقي القبض عليه

الغذاء والدواء تنشر قائمة الأدوية التي خفضت أسعارها على موقعها الإلكتروني

الكرملين بوتين ولوكاشينكو التقيا "لضبط الساعة"

الثلاثاء، 25-07-2023 02:02 م

دولة أفريقية تقضي على الألفاظ الجارحة في 'شات جي بي تي'

1111-12


الوكيل الإخباري - ينظر مستخدمو الإنترنت حول العالم إلى منصة "شات جي بي تي"، وغيرها من نماذج الدردشة الذكاء الاصطناعي، لكونها تمتلك الإمكانية على استبدال البشر في مجموعة من الوظائف، بدءاً من وظيفة خدمة العملاء إلى كتابة النصوص.

ولكن في الوقت الحالي، تعتمد هذه التقنية "الذكية" على نوع مختلف من العمل البشري، ففي السنوات الأخيرة، قام عمال من ذوي الأجر المنخفض في أفريقيا بجهد مضنٍ لمنع تقنية الدردشة الذكية من استخدام كلمات جارحة أو مقززة.

اضافة اعلان

 

وبحسب توصيف تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن شات جي بي تي تم بناؤه على نموذج كبير للغات، وهذا النموذج برنامج قوي تم تدريبه على أجزاء من النصوص المنتشرة من مختلف أنحاء الإنترنت لتعلم أنماط اللغة البشرية. ومن هنا يأتي الخطر. إذ يمكن لهذا النموذج أن يولد محتوى مضراً قد يستوحيه من الأجزاء الأكثر ظلامية في الإنترنت.

 

وهذه المشكلة تواجه شركة "أوبن إيه آي" التي تدير "شات جي بي تي" منذ سنوات.

 

وفي محاولة لتنظيف مخزون الذكاء الاصطناعي من الكلمات الجارحة والشتائم، استعانت الشركة بمجموعة من الأفراد في كينيا، لمراجعة وتصنيف آلاف المقاطع النصية النافرة التي تم الحصول عليها من الإنترنت، والتي تمت إعادة توليفها بواسطة الذكاء الاصطناعي نفسه. تضمن المنتج العديد من هذه المقاطع التي تتحدث عن العنف والإيذاء الذاتي والاغتصاب وسوء معاملة الأطفال والوحشية، حسب وثائق اطلعت عليها الصحيفة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
574716-1811948408

بعد إطلاق ثريدز من ميتا.. تيك توك تنافس تويتر وإنستغرام بميزة جديدة

23 (3)

مستخدمو أندرويد لن يحتاجوا وضعية الطيران في المستقبل

shutterstock_2327595989_232152

هل تخطف ثريدز إعلانات تويتر؟

ه7ه7ه

ماسك يؤكد أنّ تويتر سيتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي

تطبيق واتساب

ميزة جديدة لواتس اب تنطلق في دول عربية

i_775851

آبل تبدأ استخدام برنامج ذكاء اصطناعي خاص بين الموظفين

أخبار متعلقة
i_775851

آبل تبدأ استخدام برنامج ذكاء اصطناعي خاص بين الموظفين

5254831

مترجم غوغل بالذكاء الاصطناعي ينطق اللغة الأجنبية بصوت المستخدم

202375191858255FH

لماذا يجب تجنب "شات جي بي تي" في العمل؟

image

دراسة: لا يمكن التمييز بين تغريدات الذكاء الاصطناعي والبشر

Doc-P-457184-638207605064844418

ستجعل المنصة أكثر فائدة ومتعة.. عدة ميزات جديدة تظهر في 'يوتيوب' ما هي؟

19_2023-638233014741522121-152

تقنية تتنبأ بنجاح أي أغنية بالذكاء الاصطناعي