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الإثنين، 28-02-2022 02:09 م

دول تطالب غوغل بإيقاف حسابات وسائل الإعلام الروسية

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الوكيل الاخباري- طلبت دول البلطيق ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إضافة إلى بولندا من "غوغل" تعليق عمل حسابات وسائل الإعلام الروسية.

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وفي التفاصيل، ورد في موقع الحكومة الليتوانية الإلكتروني أن ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا طلبت، على خلفية العملية الروسية الخاصة بنزع السلاح من أوكرانيا، من شركات "ميتا" وتويتر"  و"غوغل" ويوتيوب" تعليق حسابات السلطات ووسائل الإعلام الحكومية في الاتحاد الروسي وبيلاروس.

وأفيد في هذا السياق بأنه "في رسالة إلى المديرين التنفيذيين لشركات التكنولوجيا، دعا رؤساء وزراء الدول الأربع إلى تعليق حسابات.. القادة الروس والبيلاروسيين والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة ... قيادة دول البلطيق وبولندا عرضت أيضا مساعدة المتخصصين في تحديد القنوات"، مدعية أن الدافع لهذه الخطوة "معلومات كاذبة" تنشر عبر هذه القنوات.

 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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