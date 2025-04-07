"ديب سيك" تطور نماذج ذكاء اصطناعي جديدة ذاتية التحسن

الوكيل الإخباري- تتعاون شركة "ديب سيك" الصينية الناشئة مع جامعة تسينغهوا في بكين لتطوير نهج جديد في مجال الذكاء الاصطناعي يقلل من تكاليف التدريب التي تتطلبها النماذج التي تطورها الشركة.

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الهدف من هذه الشراكة هو تحسين كفاءة النماذج وتقليل تكلفة التشغيل، في خطوة تسعى من خلالها الشركة إلى تحقيق طفرة في مجالات الذكاء الاصطناعي.



ووفقًا لتقرير لوكالة بلومبرغ، فقد تعاونت "ديب سيك" مع باحثين من جامعة تسينغهوا لإعداد ورقة بحثية تشرح نهجًا جديدًا في التعلم المعزز، الذي يهدف إلى جعل نماذج الذكاء الاصطناعي أكثر كفاءة وقدرة على الالتزام بتفضيلات البشر. ويستند هذا النهج إلى تقديم مكافآت للنماذج عند استجابتها بدقة وسهولة أكبر في الفهم، مما يسهم في تحسين أداء هذه النماذج بشكل أسرع وأقل تكلفة.



التحسين عبر "الضبط النقدي الذاتي"

يسعى فريق "ديب سيك" إلى حل مشكلة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تحديات توسيع التطبيقات لتشمل مهام أكثر تعقيدًا. وذلك من خلال "الضبط النقدي الذاتي المبدئي" (self-principled critique tuning)، وهي استراتيجية تهدف إلى تحسين استجابات النماذج في بيئات أكثر تعقيدًا. وقد أظهرت النتائج الأولية لهذه الاستراتيجية تفوقًا في الأداء مقارنة بالنماذج الحالية باستخدام موارد حوسبة أقل.



إطلاق النماذج المفتوحة المصدر

تعتزم "ديب سيك" إطلاق نماذجها الجديدة، التي أطلقت عليها اسم "DeepSeek-GRM" (نمذجة المكافآت العامة)، بشكل مفتوح المصدر. ويُتوقع أن يسهم هذا الطرح في تحسين التطبيقات العامة للذكاء الاصطناعي مع تقليل التكاليف التشغيلية.



توجهات السوق والمنافسة

وفي الوقت نفسه، يتجه مطورو الذكاء الاصطناعي الآخرون، مثل شركة "أوبن أي آي" وعملاق التكنولوجيا الصيني "علي بابا"، نحو تحسين قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي. وأصدرت شركة "ميتا"، التي مقرها مينلو بارك، أحدث نماذجها من الذكاء الاصطناعي "Llama 4"، وهي نماذج تستخدم تقنية مزيج الخبراء (MoE) لتحسين الأداء.



من جهتها، تعتمد "ديب سيك" أيضًا بشكل كبير على تقنية مزيج الخبراء لزيادة كفاءة استخدام الموارد، وهو ما جعلها تتفوق في بعض المعايير على منافسيها في السوق.



المستقبل

حتى الآن، لم تحدد "ديب سيك" موعدًا دقيقًا لإصدار النموذج الرائد التالي، ولكن المؤشرات تشير إلى أن الشركة الناشئة مستعدة لإحداث تغيير كبير في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، ما سيمنحها ميزة تنافسية كبيرة في السوق العالمي.